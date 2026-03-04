El presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Cuauhtémoc, Colima, Samuel González Rodríguez, fue asesinado la noche de este martes al salir de un rancho en la colonia La Lagunilla, en esa demarcación.

Después de recibir un reporte al número de emergencia 911, al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Fiscalía del estado, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.

Las primeras indagatorias permitieron la identificación del ganadero, de 69 años, originario de Cuauhtémoc y quien el pasado 1 de marzo fue reelegido en la presidencia de la asociación ganadera del municipio.

Según algunas versiones recabadas por las autoridades en el lugar del crimen, varios sujetos armados sorprendieron al ganadero cuando salía en su camioneta de un rancho y le dispararon en varias ocasiones.

El Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes en el sitio; posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley e integrar los dictámenes periciales a la carpeta de investigación.

Fiscalía abre carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio del líder de la Asociación Ganadera, ocurrido la noche del tres de marzo en el municipio de Cuauhtémoc.

Autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del ganadero Samuel “N”, de 69 años de edad, originario del mismo municipio donde fue encontrado.

La Fiscalía ha iniciado con los trabajo de campo y gabinete para el esclarecimiento de los hechos y para dar con personas responsables de los mismos, con el compromiso de llevarlos ante la justicia y procesarlos conforme a derecho.

