Tamaulipas.– Al iniciar las actividades del Campo Trión, el desarrollo petrolero en aguas ultraprofundas más importante de México, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla afirmó ante el gobernador Américo Villarreal Anaya que el futuro de Pemex “está aquí en Tamaulipas”.

“Vamos a estar viniendo con ustedes a saludarlos, a solicitar su apoyo y a estar siempre con ustedes en el crecimiento del estado de Tamaulipas”, dijo Rodríguez Padilla, durante la ceremonia en el Puerto de Altamira, que representó un momento histórico para este proyecto, puesto en marcha en alianza entre Pemex y la empresa australiana Woodside Energy, con una inversión estimada en 10 mil millones de dólares.

Mencionó que Trión será el cimiento de un complejo petrolero más amplio en Tamaulipas, ya que se desarrollan otros proyectos estratégicos. Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido impulsar la producción de gas convencional para reducir la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos. “Y el gas está en el norte, está en Tamaulipas”, enfatizó.

Américo Villarreal acompañado de la secretaria de energía, Luz Elena González Escobar durante el evento. Foto: Especial

Tamaulipas se confirma como fortaleza del sistema energético nacional: Américo

El gobernador Villarreal Anaya destacó que con este acto Tamaulipas se confirma como fortaleza del sistema energético nacional.

“El mensaje que se lanza desde aquí, por conducto de la alianza entre Petróleos Mexicanos y Woodside Energy, es de certeza, de colaboración y de acercamiento entre México y Australia, para que este gran proyecto forme parte sustantiva de una visión común que avanza con firmeza”, expresó el mandatario.

Y agregó: “Como dice nuestra gran presidenta, que ya nos prometió estar aquí el próximo 18 de marzo, vamos bien y nos va a ir mejor”.

Woodside Energy realiza una inversión estimada de 10 mil millones de dólares. Foto: Especial

En el evento, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que, a un año de la reforma a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los resultados son favorables y permiten avanzar en soberanía y justicia energética, en beneficio del desarrollo del pueblo de México.

“Este es un claro ejemplo de que vamos por buen camino y que tiene mucho sentido rescatar nuestra soberanía y nuestra justicia energética para el bienestar del pueblo de México”, expresó la secretaria.

Por su parte, la embajadora de Australia en México, Rachel Moseley, refirió que el proyecto de Woodside incluye un memorándum de entendimiento con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que fortalece la vinculación entre Australia y México en el sector educativo, además de ampliar las oportunidades de colaboración en investigación, capacitación y tecnología.

A nombre de Woodside Energy, Stephan Drouaud señaló que la firma de uno de los cabezales de pozo, que serán instalados en el lecho marino a una profundidad de 2.5 kilómetros en el Golfo de México, representa mucho más que el inicio de la perforación.

“Representa el paso de la planeación a la acción, de la ingeniería al desarrollo y de la visión a la realidad”, afirmó.

En el acto también estuvieron presentes Octavio Barrera Torres, director de Exploración y Producción de Pemex; Jesús Toledo Guzmán, subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios; Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; Fidel Maldonado Herrera, titular de la ASIPONA Altamira; Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, y Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía.

También estuvieron legisladores, funcionarios del gabinete estatal, empresarios, así como la presidenta municipal de Tampico y los presidentes municipales de Ciudad Madero y Altamira.

Posterior al evento, el gobernador y las y los invitados se trasladaron al patio de maniobras para realizar la firma de los cabezales de perforación que serán trasladados a la plataforma marítima.

