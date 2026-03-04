Más Información
Autoridades estatales dieron un golpe al grupo criminal “La Barredora”, al decomisarle un arsenal, 34 vehículos y cinco predios; además dos mujeres fueron detenidas.
En un comunicado se dio a conocer que como parte de las acciones de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT), la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ejecutaron una orden de cateo que resultó en el aseguramiento de inmuebles, arsenal y estupefacientes.
En este operativo se logró la detención de dos personas presuntamente ligados al grupo de La Barredora de alias “Monster” y/o “Mayo” y “Lic. Tomás”.
La intervención se centró en cinco predios ubicados en un camino rural hacia el municipio de Jalapa, donde detuvo a dos féminas: Ana Luisa “N”, de 47 años y Ana Karen “N”, de 27 años.
Durante la inspección de los inmuebles, las autoridades periciales y operativas aseguraron armas de fuego: Una pistola marca Taurus calibre .22 con dos cargadores abastecidos y una caja con 50 cartuchos, además de un revólver calibre .22 con 10 cartuchos útiles; una caja de cartón y diversos accesorios para su consumo de narcóticos. Un total de 34 unidades motrices, entre las que destacan camionetas tipo Raptor, vehículos de lujo, unidades Razer, una cuatrimoto y remolques.
Los cinco inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Las personas detenidas y los indicios materiales fueron puestos a disposición de las áreas competentes correspondiente para determinar su situación jurídica.
