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Berlín. Varios trabajadores del personal de tierra y de la tripulación de un avión de Lufthansa que se encontraba estacionado en el aeropuerto de Fráncfort resultaron heridos este jueves al caer el aparato sobre su morro al replegarse el tren de aterrizaje por causas desconocidas.
Una portavoz de la aerolínea alemana confirmó a EFE que el Boeing 787-9 Dreamliner, que tenía previsto despegar como vuelo LH450 con destino a Los Ángeles, se encontraba en posición de estacionamiento cuando a las 12:45 horas (10:45 GMT) el tren de aterrizaje del avión "se replegó de forma inesperada".
"En el momento del incidente se encontraban a bordo miembros de la tripulación y personal de tierra. Los pasajeros aún no habían embarcado. Varios empleados resultaron heridos y están recibiendo atención médica", añadió.
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La portavoz añadió que la compañía aérea está investigando las circunstancias exactas junto con las autoridades competentes, y agregó que al lugar del incidente se trasladaron técnicos y personal de apoyo.
Según la cadena de la radiotelevisión pública alemana ARD, el avión afectado es uno de los más nuevos de la flota de Lufthansa y solo lleva en servicio unos pocos meses.
ss
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