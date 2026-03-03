Más Información

Mariana Rodríguez Cantú, titular de "Amar a Nuevo León" aseguró que se construye un Estado que ayuda y fortalece a las ; esto tras la toma de protesta de 607 registradas a la iniciativa Cascos Rosas.

Abundó que dicho programa está destinado a la realización de trabajos y actividades que, socialmente, se le atribuían a los hombres. Por lo que resaltó que la labor de las mujeres en sectores como Agua y Drenaje es posible gracias a la iniciativa estatal.

“Hoy las mujeres tenemos oportunidades reales. Esa determinación se reduce a mujeres asumiendo responsabilidades importantes en uno de los sectores fundamentales para nuestro estado y ese es el agua. Porque cuando hablamos de agua, hablamos de vida, hablamos de desarrollo y hablamos de futuro".

Sobre la misma línea, resaltó que la estrategia Cascos Rosados es impulsada por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), con el propósito de fortalecer la participación femenil en el sector hídrico para normalizar su presencia en dichos espacios y "donde la presencia de mujeres en sectores estratégicos no sorprenda, sino se espere".

Mariana Rodríguez Cantú, titular de "Amar a Nuevo León". Foto: Gobierno de Nuevo León.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, , destacó que la entidad se mantiene en el primer lugar dentro de la iniciativa Cascos Rosados, a razón de superar las 607 mujeres registradas. Abundó que la meta es continuar con la ampliación de "participación femenina en áreas operativas y de decisión".

Mientras que el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, sostuvo que el organismo que preside tiene el compromiso de respaldar la "formación técnica femenina" a largo plazo.

Con este registro, el gobierno estatal afirma que el Estado avanza hacia la consolidación de igualdad y eficiencia hídrica; puntos clave para la Convención ANEAS 2026.

Gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante la toma de protesta. Foto: Gobierno de Nuevo León.
Equipo femenil de tapping realiza demostración

Asimismo, el equipo femenil de tapping (método de ingeniería para intervenir tuberías sin interrumpir el flujo de agua) de Agua y Drenaje realizó una demostración. La agrupación se prepara para competir en la American Water Works Association (AWWA) que se llevará a cabo en Washington, D.C.

La dependencia de Nuevo León afirma que el equipo redujo sus tiempos de ejecución a niveles "altamente competitivos" en comparación a los internacionales, lo que posiciona a Nuevo León como "referente técnico en la materia".

Por su parte, la presidenta de ANEAS, Patricia Hernández, reconoció el compromiso del estado para impulsar una agenda de igualdad técnica con resultados medibles y replicables a nivel nacional.

Además, al evento asistieron autoridades estatales, locales y federales, así como representantes del sector empresarial e integrantes de las Brigadas Cascos Rosas.

El gobierno estatal afirmó que se presentaron: la secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera González; la directora comercial de Servicios de Agua y Relleno de Monterrey, Norma Edith Benítez Rivera; y el decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Ricardo Swain.

