Desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, 32 mujeres tejen para sobrevivir a un sistema precario que las juzga y priva de una salud digna. Aunque muchas de ellas cuentan los días para terminar su condena, o empezarla oficialmente, muchas más tienen miedo de salir a un mundo que las criminalizará para siempre.

“Todo el mundo te señala, en todos los trabajos te piden antecedentes no penales, te critican sin saber la realidad, sin saber que muchas estamos aquí aunque somos inocentes. Me da mucho miedo salir y no saber quién soy después de la cárcel”, dice Isabel.

A cuatro días del 8 de marzo, las mujeres pintaron carteles para visibilizar que están sin libertad por la mala defensa de sus abogados, por las reiteradas cancelaciones de sus audiencias o por la fabricación de carpetas. Como es el caso de Jennifer, quien fue sentenciada a 11 años siete meses por robar un carro, aún cuando ya estaba en prisión preventiva oficiosa.

32 mujeres tejen para sobrevivir a un sistema precario que las juzga y priva de una salud digna. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

“Yo ya estaba encerrada y dijeron que me robé un carro, me hicieron aceptar el delito porque me querían dejar aquí un buen rato. Los jueces no se dan la tarea de hacer su trabajo, piden cámaras y no hay, no sirven, no hay pruebas y aun así te dan condenas absurdas”, considera.

Así, pasan años esperando respuesta de quienes dicen defenderlas. A eso se le suma que el acceso a la justicia también es limitado: los abogados de oficio son insuficientes y muchas veces no las contactan hasta meses después. Con cautela, este martes 3 de marzo alzaron la voz a través de pancartas, mismas que serán utilizadas por la organización La Cana para marchar en el Día Internacional de la Mujer.

Sentencias injustas

“No somos todas. La policía nos mete a las cárceles injustamente”, “no más sentencias injustas”, “tenemos derecho a un mejor mañana”, “¡basta de tanta injusticia, no estamos solas… somos muchas!” y “que los jueces den sentencias justas, no sentencias inhumanas y crueles”, fueron algunas frases que pintaron mientras recordaban lo que era salir a las calles y estar con sus familias.

“Mi mamá está sola, mi papá está en la cárcel por un delito que no cometió. Mi hija tiene 7 años y ya está consciente, un día me preguntó cuántos años faltaban para que yo pudiera salir de la cárcel y llevarla a la escuela (…) Hoy le diría que la amo demasiado, que es mi vida entera y que no está sola”, dice Jennifer, de 23 años.

Desde el penal Barrientos, Eugenia llora todos los días por su hija, Jessica Chávez Bustamante, pues desapareció en 2023 y hasta la fecha no ha vuelto a casa. Desde entonces, las autoridades se limitaron a colocar fichas de búsqueda pero desconocen el paradero de la joven de 19 años.

“Ya me declararon inocente pero aquí sigo y mi familia se está destruyendo. Siempre cancelan las audiencias, hoy no sé nada de mi hija y nadie la está buscando… solo quiero decirle que espero que esté bien, me muero por verla y abrazarla”, expresa entre lágrimas.

A cuatro días del 8 de marzo, las mujeres pintaron carteles para visibilizar las múltiples razones de la privación de su libertad. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

Abandono a mujeres privadas de su libertad

En México, hay más de 13 mil mujeres privadas de la libertad y 503 se encuentran en este penal, donde la capacidad es de 250. Una colchoneta individual es utilizada por tres mujeres y hay dos dormitorios para todas. A diario comparten baño, insumos y tratan de consolarse, pues la tristeza y soledad las invade cada cierto tiempo.

“Nos hacen falta actividades, solo tenemos el crochet que nos trae La Cana para distraernos y trabajar. Nos tienen en abandono, en otras cárceles hay yoga, clases de baile, aquí no tenemos eso, tenemos pocos libros y quisiéramos retomar nuestros estudios. Es triste porque también tenemos que escondernos para llorar, está mal visto ser débil aquí”, explica Isabel.

En una visita realizada por este medio, las mujeres compartieron que su más grande sueño es tener un baño largo y a solas. Otras desean ir a la playa, regresar a sus pueblos o simplemente ir al cine. Cuando sean libres, todas quieren saborear sus comidas favoritas: pozole, comida china, chiles en nogada y tacos al pastor.

Las mujeres de este penal alzaron la voz a través de pancartas que estarán presentes en la marcha del 8M por parte de la organización La Cana. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

“La comida aquí no es buena, nos hacen falta vitaminas, medicamentos, nada es gratis aquí. Gastamos como 2 mil 500 pesos al mes en papel de baño, toallas sanitarias y lavandería. Venden tarjetas con 23 minutos en llamadas por 55 pesos y ropa azul o beige en 2 mil pesos, que es lo que nos identifica sí tenemos sentencia o no”, menciona Isabel.

Además de no ver a sus familias y enfrentar dificultades médicas, lo que más les duele es perder su identidad: no tienen documentos, sus cuentas bancarias son suspendidas y si recuperan su libertad, tienen que esperar seis meses para tramitar su documentación.

“Cuando nos detienen, las fiscalías nos exhiben en redes sociales, suben nuestras fotos y luego nos dejan sin sentencia hasta por 10 años. Eso es injusto, nos queman en internet y luego nos dejan en el limbo, nuestras familias están solas y lo único que queremos es regresar a trabajar, que nos paguen a tiempo y que el dinero nos alcance para vivir”, expresa Jennifer.

Anhelo por recuperar una vida arrebatada injustamente

Tras años de no ir a sus hogares, las mujeres pierden la noción del tiempo, anhelan recuperar su personalidad, maquillarse, tener pareja, ser felices, ver a sus hijos y no aguantar enfermedades o malestares como cólicos menstruales, pero sobre todo, ser independientes.

“Quiero poner un negocio y terminar la preparatoria”, “quiero recuperar mi puesto de carnitas”, “pondré un puesto de gorditas, pero de mientras, voy a tejer”, dicen esperanzadas.

*En México, las mujeres privadas de su libertad necesitan empleos dignos y bien remunerados para que puedan romper con círculos de abandono y de pobreza, y así ayudar a sus familias y contribuir al orden en las cárceles, considera Mercedes Becker, activista y cofundadora de La Cana.

“En las detenciones y en los procesos hay violencia física o sexual. La manera en la que viven las mujeres en la cárcel es muy estigmatizante y muy violenta desde el abandono que viven por parte de sus familias. Las compañeras muchas veces las aíslan y las apartan, claro que son entornos violentos”, señala.

Durante la elaboración de los carteles, las mujeres compartieron sus vivencias dentro del penal. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

Acceso de justicia en México

En entrevista con EL UNIVERSAL, indica que alrededor del 46% de las mujeres en la cárcel no tienen una sentencia. Explica que el acceso a la justicia en México es un tema poco atendido, pues la sociedad juzga a quienes están en la cárcel aun cuando son inocentes.

“Hace años presentamos una propuesta de ley para regular el trabajo penitenciario dentro de las cárceles, lamentablemente es poco llamativo en temas políticos. Vende más o genera más votaciones, más años de cárcel a quien cometió algún delito, que programas de reinserción social o que cosas que realmente tengan un impacto en que la comisión del delito deje de existir”, lamenta.

A su consideración, falta visibilizar más a la población privada de la libertad, así como impulsar programas de reinserción social con perspectiva de género, pues la mayoría de centros penitenciarios excluyen a las mujeres de espacios al aire libre, cocina, área médica y salones de clases.

“La gente va a salir de la cárcel, si no hacemos algo para que realmente se pueda cumplir la reinserción social, entonces estamos orillando a que regrese a un entorno violento y de comisión del delito, tanto para ellos como para sus familias”, menciona.

