El Senado de la República realizó la declaratoria de reforma constitucional de la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral.

Durante la sesión ordinaria, se realizó la declaratoria de la reforma que reducirá paulatinamente y hasta el 2030 la jornada laboral a sólo 40 horas a la semana; pero que no incluye la obligatoriedad de dos días de descanso semanal para millones de trabajadores.

La secretaria de la Mesa Directiva, Mariela Gutiérrez, realizó el conteo de los 23 congresos estatales que ratificaron la reforma presidencial que plantea que a partir de 2027 iniciará la reducción escalonada: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030.

Lee también Dictan prisión preventiva a excontador de Emilio Lozoya; enfrenta cargos por fraude fiscal de 28 mdp

Los votos aprobatorios corresponden a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

La presidencia de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, realizó la declaratoria constitucional y remitió la misma al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/em