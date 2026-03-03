Jorge Yáñez Polo, identificado como contador del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de su esposa Marielle Helene Eckes, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

En audiencia inicial, un juez de control determinó suficientes los datos de prueba presentados por el Ministro Público Federal contra Yáñez Polo, a quien además se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó este martes que Jorge Yáñez Polo declaró en sus reportes fiscales anuales relativos al pago del Impuesto Sobre la Renta, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

Lee también Acuerda el Senado reconocimiento a la indígena Cecilia López Pérez; tres décadas de defensa a pueblos originarios

"Luego de la aprehensión, fue puesto a disposición de la autoridad competente y el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, aportó los datos de prueba que resultaron contundentes para obtener vinculación a proceso por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada", señaló el también fiscal de asuntos relevantes.

Las investigaciones de la FGR consideran a Yáñez Polo una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas.

Se le identifica como propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., el cual habría utilizado para llevar la contabilidad personal del matrimonio.

Lee también Miguel Torruco se incorpora al equipo de Harfuch como subsecretario de Prevención en la SSPC; va por “construir cultura de paz”

Los hechos que se le imputan son los que acontecieron en el periodo del 2014 al 2018 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), cuando evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

A esta persona también se le identifica como apoderado de Yacani, empresa de Marielle Helene Eckes de la que era administradora y fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y Altos Hornos se México.

Jorge Yáñez Polo es accionista de 19 empresas, en una de las cuales figura como órgano de vigilancia y apoderado legal.

Lee también El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm