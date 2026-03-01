Un juez vinculó a proceso a Jorge Yáñez Polo, ex contador de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas

Yáñez es señalado por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. La detención fue posible al ser propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., el cual utilizó para llevar la contabilidad personal del matrimonio.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en el periodo del 2014 al 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Las investigaciones refieren que además fungió como apoderado de Yacani, empresa de Marielle Helene Eckes, de la cual era administradora y fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y AHMSA.

Jorge Yáñez Polo es accionista de 19 empresas, en una de las cuales figura como órgano de vigilancia y apoderado legal.

El sujeto fue aprehendido en la ciudad de Querétaro y, luego de ser certificado médicamente, posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La detención se registró con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, con la ejecución de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con la indagatoria, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta, de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Yañez posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

En la audiencia inicial, se dictó además una medida cautelar de prisión preventiva y se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en que el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

