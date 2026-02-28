El Sistema Nacional de Refinación (SNR) entregó por primera vez resultados positivos y ahora es el brazo fuerte de Pemex.

Tras años de inyectar recursos públicos en la rehabilitación de los complejos de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz, Tula y el sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, el sistema reportó una utilidad neta de 62 mil millones de pesos durante 2025.

Se trata de la primera ganancia que logran las refinerías del país desde que hay registro comparable en Pemex, a partir de 2002.

Las refinerías reportaron durante 2025 los mismos ingresos por venta de gasolinas que en 2024, pero redujeron casi a la mitad sus costos de operación.

Los complejos viejos alcanzaron un rendimiento cercano a 50% y Dos Bocas, que costó más de 21 mil millones de dólares, llegó a casi 70% de su capacidad.

Pemex se benefició en 2025 del menor costo de las gasolinas a nivel internacional, las cuales vendió en el mercado nacional al mismo precio de 2024.

“Es muy notable el hecho de que la refinación tenga un resultado positivo. Se está reduciendo la producción de combustóleo como proporción del total de los combustibles producidos, lo que mejora significativamente el resultado, pues el combustóleo es lo que mantenía los números negativos”, expuso Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados Consultoría Energética.

“A pesar de todos los contratiempos, la producción de la nueva refinería Olmeca contribuye a mejorar la producción y los márgenes. Se nota que el mayor impulso se dio precisamente en el último trimestre de 2025. Aumentó la producción de combustibles, particularmente el diesel”, agregó.

El analista del sector energético de Caraiva y Asociados, Ramsés Pech, indicó que la operación del SNR mejoró debido al ajuste estructural, las refinerías a 50% de su capacidad, la reducción de gastos y la menor producción de hidrocarburos de escaso valor.

Apoyo del gobierno

El director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy, dijo que Pemex aún debe mejorar en otras áreas para que pueda tener resultados operativos sostenibles.

Gráfica: Elaboración propia

“Es bueno que haya reportado mejoras en refinación, eso es a partir de todo el apoyo de los gobiernos federales, este y el anterior.

“Es importante analizar que la otra área, la de exploración y producción, reportó una pérdida superior que no pudo ser compensada ni con el beneficio de la utilidad cambiaria ni los apoyos del gobierno. Si quitamos todo eso, Pemex seguiría siendo un desastre como en 2024, cuando reportó las mayores pérdidas en la historia”, opinó Monroy.

El año pasado, Pemex registró una pérdida neta total de 45 mil millones de pesos y ajustó de 620 mil millones a 780 mil millones el resultado negativo de 2024, debido a los ajustes fiscales a partir de la reforma energética.

Proyectos

En conferencia con analistas, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reiteró que el objetivo de la empresa es ahora alcanzar mayores volúmenes de suministro de crudo al SNR a partir de lo que la petrolera extraiga y del avance en los nuevos proyectos con compañías privadas.

Explicó que siete proyectos mixtos de producción de hidrocarburos se han adjudicado y uno de los más importantes corresponde a una empresa de Carlos Slim.

“Pemex continuará evaluando estos nuevos proyectos bajo este esquema. Estos proyectos en colaboración con el sector privado de producción están alineados de abastecer primero al SNR, que ahora ya incluye a la refinería Olmeca en Dos Bocas”, añadió.

La petrolera también dio a conocer que su deuda financiera total llegó a 85 mil 248 millones de dólares en 2025 y fue la más baja en 11 años.

En tanto, la deuda de Pemex con sus proveedores alcanzó 24 mil 182 millones de dólares, 14% menos que en 2024.

Monroy indicó que las deudas bajaron, pero igual que la operación, el resultado fue apoyado por transferencias multimillonarias del gobierno.