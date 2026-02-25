Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

Shakira en el Zócalo CDMX: ¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el concierto?

Matan a balazos a exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur; despliegan operativo para dar con responsables

Washington. Estados Unidos autoriza la venta de y gas a siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado, anunció este miércoles el Departamento del Tesoro.

"El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP" explica la nota explicativa del .

Tras la caída del presidente venezolano en una incursión militar estadounidense, Washington anunció sanciones para los países o empresas que quisieran exportar petróleo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica.

El régimen castrista, ya inmerso en una grave crisis económica, anunció que estaba dispuesto a negociar, y paralelamente flexibilizó las medidas internas para importar petróleo.

Por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio estadounidenses aclaran ahora, ante las preguntas de "potenciales exportadores", qué condiciones se permiten.

"Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias", explica el texto.

Estados Unidos ya empleó una fórmula novedosa hace unas semanas, cuando anunció ayuda humanitaria de urgencia, como medicamentos y alimentos, en respuesta a la destrucción causada por el huracán Melissa.

El Departamento de Estado anunció millones de dólares en ayuda al pueblo cubano, pero a través de la Iglesia católica.

"Los exportadores y reexportadores tienen la responsabilidad de revisar las actuales guías del Departamento de Comercio", previene la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Esta nota aclara que el petróleo y el gas saldrá de Estados Unidos, aunque el origen inicial sea Venezuela.

El presidente advirtió tras el golpe infligido a Caracas que iba a controlar el destino del crudo venezolano.

Ese petróleo, explicó, iba a ser vendido en el mercado a precios internacionales, y las empresas estadounidenses tenían prioridad.

Trump aseguró inicialmente que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano iban a salir rumbo a Estados Unidos, y que los ingresos serían luego enviados a Caracas bajo estrictas condiciones.

El mandatario aseguró el martes, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que la cantidad de petróleo recibido del "nuevo amigo y socio" venezolano es en realidad de 80 millones de barriles.

