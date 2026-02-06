La Habana.— El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró ayer en una inusual comparecencia televisada que su gobierno prepara un plan de “desabastecimiento agudo de combustible” ante las presiones de Estados Unidos, a la vez que agradeció el apoyo de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

“No podemos explicar abiertamente todo lo que estamos haciendo”, pero “Cuba no está sola”, aseguró Díaz-Canel, en referencia a gobiernos, empresas e instituciones extranjeras que han manifestado su interés de apoyar a Cuba en medio de la crisis de combustible, sin mencionar nombres o detalles sobre el apoyo.

El líder cubano refirió que la situación energética es “compleja” y que, tras el cierre del grifo desde Caracas, los cubanos van a “vivir tiempos difíciles (...), muy difíciles”.

Díaz-Canel no dio detalles sobre qué hará la isla para evitar el colapso energético. Se limitó a asegurar que La Habana no renunciará “a recibir combustible” del exterior y que está “haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo ingresos de combustible”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra la isla desde el ataque del 3 de enero a Venezuela con el que depuso a Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y asumió el control del sector petrolero venezolano.

A estas acciones se suma un decreto firmado por Trump que podría imponer aranceles a los países que decidan venderle crudo a La Habana, bajo el argumento de que representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.

La medida de Washington provoca un “agudo desabastecimiento de combustible” en la isla de 9.6 millones de habitantes, declaró Díaz-Canel, quien reconoció que en las últimas cuatro semanas la generación eléctrica con grupos electrógenos de diesel y fueloil en Cuba fue “cero”, por la falta de combustible.

Reconoció que esta situación “dispara” el déficit energético en todo el país, dependiente de la energía aportada por una envejecida red de termoeléctricas que funcionan con crudo nacional y los sistemas solares instalados en el último año.

“La manera en que un grupo de medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos (...) se ha orientado al bloqueo energético del país, nos ratifica la importancia de mantener esa prioridad en la transición energética del país hacia las fuentes renovables de energía”, agregó Díaz-Canel en comparecencia nacional de radio y televisión.

Cuestionado sobre el apoyo que ha recibido el territorio, Díaz-Canel señaló que tenía una lista de los líderes y gobiernos que se han solidarizado con el país caribeño.

“De manera inmediata ha existido un apoyo a nivel internacional. Hay varias opiniones de voceros de cancillería, líderes internacionales, movimientos que agrupan países”, indicó, y mostró unas hojas con una cronología que mantiene de las “señales de apoyo” a Cuba desde el 1 de febrero.

Mencionó así al movimiento Morena, al presidente Vladimir Putin, la Cancillería rusa, a China, al portavoz ruso Dmitri Peskov, al gobierno de Venezuela, algunos eurodiputados, al secretario general del partido de gobierno sudafricano, congreso nacional africano.

Luego, aludió a la presidenta mexicana, Sheinbaum, de quien dijo que “prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba”. También aludió a la Cancillería mexicana.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “como ya he reiterado, el presidente Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho está teniendo lugar con el gobierno cubano”.

“Creo que, dado que el gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de EU”, añadió la portavoz.

Mientras, la administración Trump anunció el envío de una partida de ayuda humanitaria adicional para Cuba valorada en 6 millones de dólares. La presidenta Sheinbaum defiende la ayuda humanitaria que se envía a Cuba y señaló que se está revisando el tema del envío de petróleo.

Díaz-Canel destacó que en las conversaciones entre el presidente chino Xi Jinping y Putin, “se manifestó el apoyo y el compromiso y la decisión de mantener la cooperación y colaboración con Cuba”.

En 2025 se instalaron en Cuba más de mil megavatios de generación eléctrica en unos 49 parques fotovoltaicos, que generan 38% de la energía que el país consume durante el día, precisó Díaz-Canel. Antes de 2023, la generación eléctrica en Cuba con fuentes renovables de energía era de sólo 3% y en 2025 creció hasta 10%, según datos aportados por el mandatario.

“Si no hubiéramos tenido esos parques fotovoltaicos, el déficit que hoy tenemos por las noches hubiera sido durante todo el día”, comentó.