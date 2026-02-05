Santiago de Querétaro, Qro.- Ante el contexto actual con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que "México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende".

Durante la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Sheinbaum Pardo reiteró que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción.

"México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México Tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. México no entregará nunca sus recursos naturales.

"Con entereza y fiel a nuestra historia, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende", declaró.

En el Teatro de la República de Querétaro, la Mandataria federal agradeció a legisladores y legisladores por su trabajo para lograr modificaciones a 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias como la reforma al Poder Judicial que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Al acusar 36 años del periodo neoliberal, Sheinbaum Pardo señaló que se aprobaron reformas antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público, algunas dictadas desde el extranjero, además de una "democracia simulada".

Mencionó que llegó la autonombrada la 4T que recuperó el sentido social de la Constitución de 1917 y que reafirma que la soberanía no se negocia, se defiende.

Destacó las reformas a los artículos 19 y 40 que fortalecen la soberanía nacional: "El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano [...].

En el marco del amago del presidente Donald Trump de imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, la Presidenta dijo en su discurso México no se explica sin la solidaridad hacia otros pueblos, y son su amor por la justicia y por la verdadera democracia.

