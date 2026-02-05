Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Banxico sigue pasos de la Fed en tasas de interés; las mantiene sin cambio y quedan en 7%

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

Santiago de Querétaro, Qro.- Ante el contexto actual con Estados Unidos, la presidenta expresó que "México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende".

Durante la conmemoración del , Sheinbaum Pardo reiteró que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción.

"México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México Tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. México no entregará nunca sus recursos naturales.

"Con entereza y fiel a nuestra historia, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende", declaró.

En el , la Mandataria federal agradeció a legisladores y legisladores por su trabajo para lograr modificaciones a 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias como la que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Al acusar 36 años del periodo neoliberal, Sheinbaum Pardo señaló que se aprobaron reformas antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público, algunas dictadas desde el extranjero, además de una "democracia simulada".

Mencionó que llegó la autonombrada la 4T que recuperó el sentido social de la y que reafirma que la soberanía no se negocia, se defiende.

Destacó las reformas a los artículos 19 y 40 que fortalecen la soberanía nacional: "El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano [...].

En el marco del amago del presidente de imponer aranceles a países que , la Presidenta dijo en su discurso México no se explica sin la solidaridad hacia otros pueblos, y son su amor por la justicia y por la verdadera democracia.

