Santiago de Querétaro, Qro.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este jueves 5 de febrero el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

En el Teatro de la República de Querétaro, la presidenta Sheinbaum está acompañada por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo; y la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

Además de la asistencia de gobernadores y legisladores, así como integrantes del gabinete legal y ampliado.

Nación 11:15 AM Llega Sheinbaum al Teatro de la República Entre aplausos lega la presidenta Claudia Sheinbaum al Teatro de la República para la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917.

Nación 11:15 AM La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, platica con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro.

Nación 11:15 AM El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, saluda a los asistentes a la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación Constitución de 1917.

Nación 11:15 AM Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, expresó su rechazo a perfiles como el del alcalde de Morena de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro.

Nación 11:13 AM El gobernador Rubén Rocha da avances de la investigación de los mineros secuestrados y de los diputados de Movimiento Ciudadano atacados.

Nación 11:12 AM Comienzan a llegar al teatro de la República secretarios de Estado, gobernadores e invitados especiales.

