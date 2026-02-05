Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Sheinbaum encabeza ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917; sigue el minuto a minuto

Sheinbaum encabeza ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917; sigue el minuto a minuto

Díaz-Canel agradece apoyo a Sheinbaum ante presión de EU; "Cuba no está sola", afirma

Díaz-Canel agradece apoyo a Sheinbaum ante presión de EU; "Cuba no está sola", afirma

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Santiago de Querétaro, Qro.- , gobernador de Sinaloa, reportó un operativo "muy integrado", ante el secuestro de 10 mineros en días pasados.

Al llegar al Teatro de la República para la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el gobernador también adelantó avances en el caso de los dos diputados de Movimiento Ciudadano atacados a balazos.

"En este momento me informo la fiscal que está entrando en la parte de Concordia, están entrando ahí, está haciendo un operativo muy integrado de células de inteligencia, del Ejército, personal especializado", dijo Rocha.

Lee también

Sobre los diputados de Movimiento Ciudadano, , indicó que se avanza en el caso del ataque armado.

"Ellos también, se está avanzando ya se detuvo a una persona. Una (diputada) está en el hospital, muy probablemente le hacen una segunda operación, pero está caminando bien. Y la diputada ya está en casa", comentó.

Cuestionado sobre la detención del alcalde por Morena de Tequila, Jalisco, , el gobernador Rubén Rocha expresó: "Si no sé lo de Sinaloa, menos lo de (Tequila). Apenas vengo volando y ahí es donde me di cuenta".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]