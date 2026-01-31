Más Información

Culiacán. - La emitió una esquela en la que da las condolencias al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, por el reciente fallecimiento de su hermana Consuelo, madre de María Guadalupe y Héctor Alfonso, funcionarios universitarios.

Con la firma del rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina, en la esquela divulgada en las redes sociales se desea fortaleza, consuelo y paz ante la irreparable pérdida de la señora Consuelo Rocha Valdez.

En la esquela, las autoridades universitarias citan que se unen al dolor que embarga al gobernador y sus familiares, en especial a sus hijos María Guadalupe Alvarado Rocha, de la Secretaría de Administración y Finanzas, y a Héctor Alfonso Alvarado Rocha, de la escuela Preparatoria “Rafael Buelna Tenorio”.

La mañana del pasado 11 de enero, en una esquela hecha pública en redes sociales por la Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa, se dieron las condolencias al ejecutivo estatal por el fallecimiento de uno de sus cinco hermanos, de nombre Antonio, sin dar mayores detalles del sitio donde se registró.

Como parte del mensaje enviado al mandatario estatal, le envían sus sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de Antonio Rocha Moya y envían a todos sus familiares y amigos, un abrazo solidario y les desean una pronta resignación.

Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa

