Lo que debía ser una reunión entre adolescentes terminó en tragedia la madrugada del domingo 25 de enero de 2026, cuando un joven de apenas 16 años perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego durante una fiesta donde solo se encontraban compañeros de la escuela.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, Miguel Ángel Rocha Medina acudió la noche del sábado 24 de enero a una fiesta con compañeros del mismo plantel educativo.

Conforme avanzó la convivencia y ya en las primeras horas del domingo, se habría registrado una discusión entre Miguel y otro alumno.

Lee también Muere hombre tras realizarse cirugía estética en Monterrey; buscan esclarecer las causas

Según los testimonios, el segundo joven, también menor de edad, presuntamente sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias, amagó a Miguel para posteriormente disparar a quemarropa contra el joven, impactándolo en la cabeza y causándole la muerte en el lugar.

El caso tomó relevancia pública a partir de una denuncia difundida en redes sociales, donde familiares, amistades y personas cercanas a la víctima exigieron justicia y solicitaron la intervención de las autoridades estatales.

En la publicación se señala que Miguel Ángel era estudiante, deportista y único hijo de sus padres.

Lee también Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

De acuerdo con lo denunciado, a casi una semana de los hechos no se reportan personas detenidas ni información oficial sobre la apertura de una carpeta de investigación.

Asimismo, se indica que el presunto agresor continúa sin ser localizado y que no se ha dado a conocer su identidad ni el motivo del altercado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el avance de las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl