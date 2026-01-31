Más Información
Monterrey. - Un hombre de 57 años murió tras someterse a una cirugía estética en el sector de El Obispado en Monterrey.
Los hechos fueron reportados el viernes en la clínica Pacelli Cirujanos, ubicada en Belisario Domínguez en su cruce con la calle Sierra Madre.
La víctima fue identificada como René Javier Turrubiates Lara, quien se habría sometido a una cirugía de rejuvenecimiento facial.
“El ahora occiso ingresó a la clínica para someterse a un procedimiento quirúrgico estético y al encontrarse en proceso la operación se tornan irregulares sus signos vitales cayendo en para cardíaco, realizando maniobras de RCP y preparando traslado a Hospital para atención médica, al no obtener reacción se realiza reporte por lo que acude Protección Civil que constata que el paciente ya no contaba con signos vitales”, informó la Fiscalía Estatal.
Al sitio acudieron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones para recabar indicios y esclarecer la muerte del hombre.
