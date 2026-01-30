Mérida, Yucatán. -Lo que debía ser una estancia vacacional tranquila terminó en tragedia para una familia originaria de Nuevo León, luego de que un hombre de 84 años perdiera la vida la mañana de este viernes al interior del hotel “NH Collection”, ubicado en el complejo Plaza Paseo 60, en el Centro Histórico de Mérida.

El fallecido fue identificado como Jorge Antonio T. R., originario de San Pedro Garza García.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron en la intersección de las calles 60 con 35, cuando la esposa del adulto mayor solicitó auxilio urgente a la gerencia del hotel, tras percatarse de que su esposo comenzó a convulsionar repentinamente dentro de su habitación.

Personal médico del establecimiento acudió de inmediato para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el visitante no logró recuperarse y falleció minutos después.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

Tras las primeras indagatorias, las autoridades confirmaron que el deceso se debió a causas naturales, específicamente a un infarto agudo al miocardio, derivado de padecimientos previos.

Al descartarse cualquier hecho delictivo, se permitió la certificación del fallecimiento por un médico particular y una funeraria local se encargó del levantamiento del cuerpo.

