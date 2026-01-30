Pachuca. – Asesinan a una pareja en la localidad de Río Beltrán, perteneciente al municipio de Huehuetla, donde agentes de seguridad localizaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer con impactos de arma de fuego.

De acuerdo con reportes de seguridad, los hechos se registraron la tarde de ayer, en que vecinos que transitaban por el lugar se percataron de la presencia de los cuerpos y alertaron a las autoridades municipales, quienes a su vez dieron aviso a la Policía Estatal.

Ante el reporte, elementos de ambas corporaciones acudieron al sitio señalado, donde localizaron a una mujer identificada con las iniciales J. T. N., de 55 años de edad, así como a un hombre de aproximadamente 60 años, identificado con las iniciales T. T. B., ambos sobre un camino de terracería.

Las víctimas presentaban heridas producidas por disparos de arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el móvil del doble homicidio.

La Procuraduría General de Justicia del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para llevar a cabo las diligencias y esclarecer los hechos.

dmrr/cr