Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

León, Gto.- El empresario zapatero Antonio Saldaña Reyes, defensor de la industria del calzado y militante del partido Morena, fue asesinado a balazos la noche de este 29 de enero de 2026, en la colonia Santa María, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El industrial, de 45 años de edad, circulaba por el bulevar Aquiles Serdán a bordo de un vehículo color oscuro, al que hombres armados le dispararon en varias ocasiones y presuntamente huyeron en una motocicleta.

La Fiscalía General del Estado informó que ha iniciado investigaciones en torno a los hechos en los que fue privado de la vida.

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón; exigen justicia. Foto: Especial.

La diputada federal de Morena, Antares Vázquez Alatorre, confirmó el homicidio de Antonio Saldaña, fundador de la organización La Voz del Pueblo, y exigió que se haga justicia.

“Anoche asesinaron arteramente a mi compañero y amigo Antonio Saldaña, activista por los derechos de las personas en San Francisco del Rincón y Purísima”, posteó la legisladora en sus redes sociales.

Expresó solidaridad con la familia y amigos y enunció que “él ayudó a muchas personas a recuperar sus tierras, estuvo comprometido con el apoyo a la industria del calzado contra el dumping y dio otras luchas en favor del pueblo”.

“Exijo que se haga justicia”, acotó la diputada leonesa, excandidata a la gubernatura de Guanajuato.

