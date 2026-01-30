TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) realizará un paro de labores de 48 horas, del 26 y 27 de febrero, debido al incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno estatal y federal.

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que la exigencia a la presidenta Claudia Sheinbaum es la reinstalación de la mesa tripartita para Chiapas, y el pago de adeudos de años anteriores al magisterio chiapaneco, los cuales ascienden a 485 millones de pesos.

En Chiapas faltan además 10 mil plazas docentes, 6 mil de ellas corresponden a zonas indígenas, porque hay muchos grupos de alumnos abandonados.

El acuerdo para las próximas actividades anunciadas fue establecido durante una asamblea estatal realizada este viernes en Tuxtla Gutiérrez; y ante la cerrazón a las demandas, la CNTE pondrá fecha al próximo paro nacional de 72 horas en el marco de una reunión que se realizará este sábado en Mérida, Yucatán.

El plan, explicó el líder sindical, es proyectar la reanudación de la huelga nacional, ya que en las dos demandas centrales no se ha avanzado nada. Se trata de la derogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Se requiere construir un plan de acción que obligue a las autoridades a avanzar para resolver sus demandas que competen al gobierno estatal y establecer la mesa nacional tripartita (gobierno federal y estatal y Sección 7), González Vázquez enfatizó que la Sección 7 planteará a la asamblea nacional de la CNTE a realizarse este sábado en Mérida, propuestas que coloquen a la CNTE en el nivel que debe corresponder para obligar al gobierno federal que reinstale a todos los maestros cesados en el país.

En Jalisco continúan cesados 112 docentes aparte los de otros estados, incluido Chiapas, añadió.

En otra actividad, educadores adheridos a la CNTE de la región Altos recordaron al maestro Misael Núñez Acosta, asesinado el 30 de enero de 1981, a unos metros de la escuela primaria Héroes de Churubusco.

En el acto realizado en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, dijeron que Misael fue uno de los fundadores y dirigente clave en la entonces recién formada Coordinadora Nacional.

Fue un militante congruente en la lucha magisterial y popular. En esa práctica ejercía con responsabilidad y su ejemplo los 22 principios políticos de la CNTE.

