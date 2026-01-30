Más Información

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Mérida, Yucatán. - La joven yucateca, , estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM), tuvo una destacada participación en un programa científico internacional realizado en instalaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ().

Durante su estancia, trabajó de manera multidisciplinaria con especialistas de diversas nacionalidades en el desarrollo del proyecto “Sistema de Diagnóstico de Salud para Misiones Espaciales”, iniciativa orientada a la aplicación de tecnología e para el monitoreo de la salud de astronautas durante misiones espaciales.

La participación de la joven, originaria del municipio de Suma de Hidalgo, fue resultado de un proceso de selección académica y técnica de carácter internacional, derivado de su formación en ingeniería y su desempeño en actividades de innovación científica y tecnológica.

Tras cumplir con los requisitos establecidos, así como con evaluaciones y entrevistas especializadas, fue elegida para integrarse a un programa de colaboración en instalaciones de la NASA.

Joven yucateca participa en programa de la NASA; comparte experiencia científica en su comunidad Foto: Especial.
Joven yucateca participa en programa de la NASA; comparte experiencia científica en su comunidad Foto: Especial.

Lee también:

Una vez en el centro espacial, Esteysy Canul colaboró con investigadores, ingenieros y estudiantes de distintas partes del mundo.

Con el objetivo de compartir conocimiento e inspirar a nuevas generaciones, Esteysy Dayana regresó a su comunidad para difundir la experiencia vivida en la Nasa y acercar la ciencia y el espacio a niñas, niños, juventudes y familias.

Como parte de esta jornada de divulgación científica, organizó actividades académicas y de observación astronómica.

Entre ellas, participó el investigador del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Edmundo Vázquez Castro, quien impartió una plática sobre meteoritos, con el propósito de despertar el interés del público por los fenómenos espaciales y su estudio científico.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]