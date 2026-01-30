Mérida, Yucatán. - La joven yucateca, Esteysy Dayana Canul Uicab, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITSM), tuvo una destacada participación en un programa científico internacional realizado en instalaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Durante su estancia, trabajó de manera multidisciplinaria con especialistas de diversas nacionalidades en el desarrollo del proyecto “Sistema de Diagnóstico de Salud para Misiones Espaciales”, iniciativa orientada a la aplicación de tecnología e inteligencia artificial para el monitoreo de la salud de astronautas durante misiones espaciales.

La participación de la joven, originaria del municipio de Suma de Hidalgo, fue resultado de un proceso de selección académica y técnica de carácter internacional, derivado de su formación en ingeniería y su desempeño en actividades de innovación científica y tecnológica.

Tras cumplir con los requisitos establecidos, así como con evaluaciones y entrevistas especializadas, fue elegida para integrarse a un programa de colaboración en instalaciones de la NASA.

Joven yucateca participa en programa de la NASA; comparte experiencia científica en su comunidad Foto: Especial.

Lee también: Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Una vez en el centro espacial, Esteysy Canul colaboró con investigadores, ingenieros y estudiantes de distintas partes del mundo.

Con el objetivo de compartir conocimiento e inspirar a nuevas generaciones, Esteysy Dayana regresó a su comunidad para difundir la experiencia vivida en la Nasa y acercar la ciencia y el espacio a niñas, niños, juventudes y familias.

Como parte de esta jornada de divulgación científica, organizó actividades académicas y de observación astronómica.

Entre ellas, participó el investigador del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Edmundo Vázquez Castro, quien impartió una plática sobre meteoritos, con el propósito de despertar el interés del público por los fenómenos espaciales y su estudio científico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr