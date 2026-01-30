LA PAZ, BCS., 30 de enero.- Docentes y personal compensado de la Escuela Superior de Cultura Física (ESCUFI) en Baja California Sur se manifestaron ante la falta de certeza laboral, plaza y acceso a prestaciones.

Durante la protesta en esta jornada, el personal colocó carteles en el acceso principal de la institución con consignas como “No es capricho; es necesidad. Exigimos igualdad”.

Advirtieron de un paro de labores para ser vistos –sostuvieron- dado que varios de ellos tienen hasta 20 años trabajando sin una plaza y pidieron tener homologación de prestaciones.

Refirieron en entrevista que existe en la institución personal sindicalizado, pero es una minoría y pareciera que el resto -medio centenar- “no existe”, expresó el profesor Héctor Bañuelos Milán.

“Somos compañeros con plaza de confianza y sin seguridad social, lo que buscamos es una seguridad, servicios médicos. Los compañeros docentes hay quienes tienen 15, 20 años trabajando y no vemos un futuro con algo más de certeza. Y nosotros también tenemos voz, también contamos”, expresó.

Otros manifestantes refirieron que ya entregaron una solicitud formal al gobierno del estado sobre sus peticiones, pero no ha sido abordada, “pareciera no avanza”, expresaron.

Los trabajadores de la educación señalaron que en otras escuelas formadores de docentes ya se han logrado avances en homologación y mejores condiciones y puso como ejemplo la Escuela Normal Superior del estado. Por ello, indicó que esperan sea el mismo trato y reconozcan la labor de los formadores de profesores en este rubro de Educación Física, y no sean relegados.

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosió, en conferencia de prensa sobre el arranque de año, refirió que en 2025 se logró avanzar en la homologación y entrega de plazas a personal que tenía décadas sin certeza laboral en BCS; no obstante, dijo reconocer que persiste un rezago en el sector y se buscará lograr los recursos necesarios para seguir avanzando.

