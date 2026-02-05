Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; esta fue la última publicación de Diego Rivera Navarro en Instagram

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; esta fue la última publicación de Diego Rivera Navarro en Instagram

Salón de belleza en el Senado desata la mejor ola de memes; usuarios no perdonan

Salón de belleza en el Senado desata la mejor ola de memes; usuarios no perdonan

Marianne Gonzaga lanza contundente mensaje a un año de ataque a Valentina Gilabert; “crucé una línea que jamás pensé”

Marianne Gonzaga lanza contundente mensaje a un año de ataque a Valentina Gilabert; “crucé una línea que jamás pensé”

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan al salón de belleza en el Senado; esto dijeron

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan al salón de belleza en el Senado; esto dijeron

México, el puente energético entre América del Norte y Asia

México, el puente energético entre América del Norte y Asia

La detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, , generó reacciones luego de que se diera a conocer que el edil de Morena es investigado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por esquemas de extorsión a empresas tequileras y cerveceras.

Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco. Foto: Especial
Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco. Foto: Especial

La información fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que la captura se realizó como parte de un operativo federal.

De acuerdo con Harfuch, la aprehensión de Diego Rivera Navarro se llevó a cabo tras la ejecución de cinco cateos en distintos domicilios de Jalisco, en los que participaron elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la SSPC.

Lee también:

Esta fue su última publicación antes de ser detenido

Antes de ser capturado durante la llamada Operación Enjambre, el edil de Tequila se mantuvo activo en redes sociales, donde compartió contenido relacionado con actividades de su gobierno municipal.

En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje con motivo del Día de la Candelaria, en el que informó que su administración repartió más de 10 mil tamales en colonias y comunidades del municipio. En la publicación agradeció a los habitantes y destacó la cercanía de su gobierno con la población.

Lee también:

También presumió obras públicas en Facebook

Otra de sus publicaciones recientes fue en Facebook, donde difundió imágenes de las llamadas Jornadas de Bacheo, asegurando que su gobierno continuaba con trabajos de mejora en caminos y vialidades.

En el mensaje señaló que personal de Obras Públicas realizaba labores en el camino hacia la comunidad de Agua Caliente, atendiendo reportes ciudadanos y con el objetivo de mejorar la movilidad.

Última publicación del presidente municipal de Tequila, Jalisco. Foto: Captura de pantalla
Última publicación del presidente municipal de Tequila, Jalisco. Foto: Captura de pantalla

- Con información de Daniela Wachauf

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]