Detienen a edil de Tequila, Jalisco; esta fue la última publicación de Diego Rivera Navarro en Instagram

La detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, generó reacciones luego de que se diera a conocer que el edil de Morena es investigado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por esquemas de extorsión a empresas tequileras y cerveceras.

La información fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que la captura se realizó como parte de un operativo federal.

De acuerdo con Harfuch, la aprehensión de Diego Rivera Navarro se llevó a cabo tras la ejecución de cinco cateos en distintos domicilios de Jalisco, en los que participaron elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la SSPC.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Esta fue su última publicación antes de ser detenido

Antes de ser capturado durante la llamada Operación Enjambre, el edil de Tequila se mantuvo activo en redes sociales, donde compartió contenido relacionado con actividades de su gobierno municipal.

En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje con motivo del Día de la Candelaria, en el que informó que su administración repartió más de 10 mil tamales en colonias y comunidades del municipio. En la publicación agradeció a los habitantes y destacó la cercanía de su gobierno con la población.

También presumió obras públicas en Facebook

Otra de sus publicaciones recientes fue en Facebook, donde difundió imágenes de las llamadas Jornadas de Bacheo, asegurando que su gobierno continuaba con trabajos de mejora en caminos y vialidades.

En el mensaje señaló que personal de Obras Públicas realizaba labores en el camino hacia la comunidad de Agua Caliente, atendiendo reportes ciudadanos y con el objetivo de mejorar la movilidad.

