Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro (Morena), por parte de autoridades federales, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco tomará el control de la comisaría de ese municipio.

Juan Pablo Hernández, titular de la dependencia estatal, informó que la Policía del estado se encargará de la seguridad en Tequila mientras se hace una revisión administrativa y de armamento en la corporación municipal.

El funcionario estatal informó que ya se encuentra en Tequila personal de la Policía Estatal haciendo labores de patrullaje y atendiendo los reportes que llegan a través de los números de emergencia.

Indicó que esto se mantendrá de manera indefinida en tanto se revisan las condiciones en que operaba la comisaría municipal y se reorganiza su funcionamiento.

En tanto, ante la ausencia del alcalde, el cabildo deberá convocar a una sesión extraordinaria para nombrar a un alcalde interino y llamar a los suplentes de los tres funcionarios (Obras Públicas, Catastro, Seguridad Pública) que fueron detenidos junto con Rivera Navarro.

Ha trascendido que si Morena, el partido al que pertenece el edil arrestado, intenta nombrar a un sustituto afín a Rivera Navarro, la fracción edilicia del PAN buscará que el Congreso del estado intervenga para imponer la disolución de poderes en el municipio y nombrar una junta de gobierno.

afcl/LL