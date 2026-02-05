Esta mañana, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó la detención en Jalisco del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, así como tres de sus funcionarios: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas, vinculados a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención se dio como seguimiento a la Operación Enjambre, en la que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de la entidad, donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra Rivera Navarro.

El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco.

¿Quién es Diego Rivera Navarro?

El nombre del funcionario detenido comenzó a sonar en 2013, como tesorero de Juanacatlán, cuando hizo referencia a su cargo para que lo soltaran tras una infracción vial en Playa del Carmen.

Aunque incursionó en la política bajo la bandera del PRI, ganó la alcaldía de Tequila, Jalisco, como morenista en alianza con el Verde-PT-Hagamos-Futuro.

El 1 de octubre de 2024, el primer día de su gestión, cerró el Museo Nacional del Tequila (Munat). Tras las denuncias por el cierre del recinto, el INAH acudió a verificar, pero no dejaron entrar a los funcionarios federales.

“No es patrimonio histórico, aunque sea un edificio del Siglo XIX”, respondía el alcalde cuando le preguntaban si había remodelado la finca.

Luego se fue contra las tequileras al acusarlas de incumplir el reglamento municipal, elevó los requisitos, trámites e inspecciones, por lo que los empresarios lo acusaron de extorsión y exigir “mochadas”.

El alcalde suscribió públicamente el 2 de abril la iniciativa de Pablo Lemus para sancionar la apología del delito.

Ese mismo día “canceló” el concierto de Los Alegres del Barranco en su municipio, pues el grupo se iba a presentar el 4 de mayo.

El 14 de mayo, el alcalde de Tequila compareció ante la Fiscalía del Estado como testigo por permitir el evento musical en el Lienzo Charro de su municipio.

En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical “Los Alegres del Barranco”, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

La empresa tequilera José Cuervo sostuvo conflicto con el edil que inició como un supuesto incumplimiento tributario y terminó en una acusación formal por extorsión.

De acuerdo a las investigaciones se tiene conocimiento que el edil dirige una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

