Santiago de Querétaro, Qro.- Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, expresó su rechazo a perfiles como el del alcalde de Morena de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido por sus presuntos nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A su llegada al Teatro de la República para la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Castro Cosío declaró que quien vaya teniendo responsabilidades y sea arropado por Morena, tienen que salir del movimiento.

"Muy probablemente en todo el proceso, de todos los movimientos, hay gente que se aprovecha y desvirtúa nuestra causa. A mí, particularmente, me parece que no debería participar estos perfiles con nosotros*, declaró.

Lee también Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes del municipio

"¿Para la reforma electoral vienen mayores controles?", se le preguntó.

"Yo creo que es conveniente que todas las organizaciones políticas, todas, organizaciones sociales, hagamos un análisis profundo de los perfiles, del origen, de cada personaje que participa.

"No es solo es un asunto de nuestro movimiento, o de Morena, porque entran, simulan, y entran a un partido, o se echan a perder después, el dinero está maldito y echan a perder", añadió.

"Los tuerce el dinero, y los complican la existencia, y aparte a nosotros nos desprestigia, pero hay que seguir firme [...] van a ir saliendo y quién sea responsable", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr