Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Sheinbaum encabeza ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917; sigue el minuto a minuto

Díaz-Canel agradece apoyo a Sheinbaum ante presión de EU; "Cuba no está sola", afirma

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Santiago de Querétaro, Qro.- Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, expresó su rechazo a perfiles como el del alcalde de Morena de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido por sus presuntos nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

A su llegada al Teatro de la República para la conmemoración del , Castro Cosío declaró que quien vaya teniendo responsabilidades y sea arropado por Morena, tienen que salir del movimiento.

"Muy probablemente en todo el proceso, de todos los movimientos, hay gente que se aprovecha y desvirtúa nuestra causa. A mí, particularmente, me parece que no debería participar estos perfiles con nosotros*, declaró.

"¿Para la vienen mayores controles?", se le preguntó.

"Yo creo que es conveniente que todas las organizaciones políticas, todas, , hagamos un análisis profundo de los perfiles, del origen, de cada personaje que participa.

"No es solo es un asunto de nuestro movimiento, o de Morena, porque entran, simulan, y entran a un partido, o se echan a perder después, el dinero está maldito y echan a perder", añadió.

"Los tuerce el dinero, y los complican la existencia, y aparte a nosotros nos desprestigia, pero hay que seguir firme [...] van a ir saliendo y quién sea responsable", concluyó.

