Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 18 máquinas tragamonedas conocidas como “Habichuelas”, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, probablemente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante un operativo interinstitucional en el que se realizaron recorridos fueron ubicados comercios en el municipio de Bahía de Banderas con máquinas tragamonedas, los cuales no contaban con los permisos correspondientes por parte de la Secretaría de Gobernación para su operación, por lo que se procedió a su clausura.
El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación.
La Semar resaltó que la incautación de estas máquinas reduce puntos de reclutamiento de la delincuencia organizada, delitos de lavado de dinero, así como puntos de venta y consumo de droga.
En este operativo también participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las dependencias subrayaron que contribuyen a la suma de esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada, coadyuvando con autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias en Nayarit.
