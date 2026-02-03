Más Información

Elementos de la Secretaría de Marina (), Defensa Nacional y el Comando Norte de Estados Unidos, participaron en la Conferencia para Oficiales de Análisis Estratégico de Alta Jerarquía donde sostuvieron conversaciones entorno al intercambio de información para consolidar las capacidades de seguridad durante la , que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En redes sociales la Semar señaló que la participación de ambos países en esta actividad mejora los procedimientos de que contribuyen a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos bajo los principios de reciprocidad.

Así como responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos.

México y EU intercambian información de seguridad previo al Mundial 2026 en CDMX (03/02/2026). Foto: Especial
Esta actividad se realizó el 13 de enero en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en México.

Además, se revisaron los logros de la junta de coordinación entre ambos países, realizada del 15 al 19 de diciembre de 2025 en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y evaluaron las actividades programadas para el año 2026.

