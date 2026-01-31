Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

Al menos 34 elementos de la Marina Armada recibieron adiestramiento para detectar, identificar, contener y neutralizar amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, durante el mundial de futbol en nuestro país.

Los elementos serán integrados a la Fuerza de Tarea Copa Mundial 2026, de respuesta inmediata a diversas amenazas, con el fin de brindar seguridad y salvaguardar la integridad de los asistentes a este torneo deportivo, informó este sábado la Secretaría de Marina (Semar).

Del 12 al 30 de enero, mujeres y hombres navales tomaron el “Primer adiestramiento para la atención de incidentes químicos, biólogos, radiólogos y nucleares”, en las instalaciones de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, en el municipio de Donato Guerra, Estado de México, así como una segunda fase práctica en la Estación Naval Avanzada de Laguna Verde, Veracruz.

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026 (31/01/2026). Foto: Especial

Durante el adiestramiento, el personal naval desarrolló la capacidad de detectar, identificar, contener y neutralizar amenazas de naturaleza química, biológica, radiológica y nuclear, a través del uso de equipos de detección adecuados, con el objetivo de tener una pronta y eficiente reacción ante el tipo de agente en cuestión y con ello, efectuar los procedimientos y protocolos para la correcta neutralización y posterior descontaminación del personal, con base y apego en las normas nacionales e internacionales aplicables al tema, explicó la dependencia.

La Secretaría de Marina aseguró que de esta manera capacita y adiestra de manera permanente a su personal, con los conocimientos y habilidades requeridas para el mantenimiento de la seguridad interior del país.

Central Nucleoeléctrica en Laguna Verde registra 16 paros

En el caso de Laguna Verde, la Central Nucleoeléctrica, instalación de producción eléctrica basada en energía de fisión nuclear, única en su tipo en México, registró un total de 16 paros técnicos en los últimos seis años.

El llamado "paro técnico" se trata de un mecanismo o actuación de los sistemas de control que operan y paran la planta cuando ocurre cualquier hecho que se sale de los límites de operación de dicha central, la cual ha generado -durante más de treinta años de operación- el 5 por ciento de la electricidad producida en México, con factores de planta en torno del 85 por ciento.

Desde el 2019 hasta el 2024 -según informes de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, obtenidos por vía de la transparencia- se contabilizaron ese número de paros en la central ubicada en la localidad de Punta Limón del municipio de Alto Lucero en Veracruz, frente a costas del Golfo de México.

Además, los documentos oficiales, revelan que desde 1998 -cuando entró en operaciones la planta, hasta diciembre del 2023- se mantienen almacenados aproximadamente cuatro millones 499 mil toneladas de desechos radiactivos, desde sólidos húmedos, secos, mixtos, y combustible nuclear gastado.

