Más Información

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

VIDEO: Así fue, presuntamente, descarrilamiento del Tren Interoceánico; 400 toneladas y 15 km de exceso de velocidad, la línea de investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

A 134 días de que inicie la, México se dijo listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje en 57 días y para la celebración del Mundial.

Como parte de la organización de la Copa, distintas dependencias del gobierno de México sostuvieron otra reunión en la que se revisaron temas de infraestructura, servicios y capacidades.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, indicó que también estuvieron presentes en el encuentro Grupos Aeroportuarios y la FIFA, "para seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional".

Lee también

"Un esfuerzo permanente que refleja algo fundamental: cuando trabajamos en equipo, con planeación, diálogo y cooperación, logramos que un proyecto de esta magnitud avance con visión de país y con beneficios para todas y todos", dijo.

"La suma de capacidades, experiencias y responsabilidades es lo que permite construir un Mundial sólido, ordenado y con impacto real", agregó Cuevas.

Además, dijo que se avanza en una agenda social que lleva al futbol a todo el territorio nacional, "al mismo tiempo que mostramos al mundo la grandeza de nuestro país".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]