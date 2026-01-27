A 134 días de que inicie la Copa FIFA 2026, México se dijo listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje en 57 días y para la celebración del Mundial.

Como parte de la organización de la Copa, distintas dependencias del gobierno de México sostuvieron otra reunión en la que se revisaron temas de infraestructura, servicios y capacidades.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, indicó que también estuvieron presentes en el encuentro Grupos Aeroportuarios y la FIFA, "para seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional".

"Un esfuerzo permanente que refleja algo fundamental: cuando trabajamos en equipo, con planeación, diálogo y cooperación, logramos que un proyecto de esta magnitud avance con visión de país y con beneficios para todas y todos", dijo.

"La suma de capacidades, experiencias y responsabilidades es lo que permite construir un Mundial sólido, ordenado y con impacto real", agregó Cuevas.

Además, dijo que se avanza en una agenda social que lleva al futbol a todo el territorio nacional, "al mismo tiempo que mostramos al mundo la grandeza de nuestro país".

