La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el exceso de velocidad del Tren Interoceánico junto a su peso aproximado de 400 toneladas, donde viajaban 250 personas, fue el motivo del descarrilamiento, de acuerdo con información obtenida de la caja negra de la máquina.

El Tren viajaba a 65 km/h en la curva del accidente y en ese tramo estaba permitido circular a 50 km/h, por lo que este exceso de velocidad de 15 km/h, incrementó las posibilidades de un descarrilamiento debido al peso, la masa y el radio de curva del Tren.

Durante la presentación del primer dictamen sobre el accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre, la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que el Tren circuló a exceso de velocidad en al menos tres ocasiones, superando los límites permitidos de 50 km/h en la curva del accidente y los 70 k/h en línea recta durante el trayecto.

Tren Interoceánico superó por 15 km/h el límite de velocidad permitido (27/01/2026). Foto: Captura

En un video compartido por la FGR se detalla que el Tren circuló a una velocidad mayor de la permitida de 70 k/h en línea recta. En tramos previos al percance redujo su velocidad nuevamente y luego de frenar, la velocidad tuvo un "incremento súbito" hasta llegar a los 111 km/h en línea recta, una cifra "considerablemente superior" al límite permitido.

El video da cuenta de que el tren continuó su camino y en el ingreso a las curvas previas del descarrilamiento, la velocidad fue de 52 km/h, después se incrementó a 65 km/h, esto, pese a que en la curva en la que descarriló la velocidad máxima permitida es de 50 km/h.

El video compartido por la FGR incluye imágenes gráficas del trayecto del tren y muestra información extraída de la caja negra de la máquina donde detalla que circuló a exceso de velocidad "la mayor parte del tiempo".

Fiscal general Ernestina Godoy informó que el Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad (27/01/2026). Foto: Captura de pantalla

De cuerdo con la información de la caja negra, el Tren frenó de manera normal en estaciones previas al accidente, lo que deja claro que los frenos funcionaban correctamente.

Según la FGR, el exceso de velocidad en un tren a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, esto debido a que aumenta la fuerza centrifuga, es decir, aquella fuerza que aleja al vehículo de su centro de rotación que provoca que salga de la vías y vuelque.

La caja negra registró y permitió dictaminar que en "diversas ocasiones" el Tren excedió el límite permitido de 70 km/h en línea recta y descarriló aunque hubo puntos en que disminuyó la velocidad, incluso hasta frenar por completo.

La zona del incidente esta ubicada cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz. Por el hecho perdieron la vida 14 personas y más de 90 resultaron heridas.

