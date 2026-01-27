El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, solicitó que se realice un dictamen independiente del gobierno federal, para conocer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

Además, solicitó que se lleve a cabo la misma inspección en otros proyectos ferroviarios del gobierno, para evitar otros accidentes similares.

“Un dictamen independiente de ese tramo ferroviario y del resto de proyectos que realiza la Cuarta Transformación, porque nos preocupa que puedan suceder incidentes tan terribles como el que vivimos y además de los daños ecológicos a la región”, manifestó.

El legislador priista también insistió en que la Cámara Baja debe citar a comparecer al secretario de Marina y otros funcionarios que intervinieron en la construcción del Tren Interoceánico para que expliquen la causa del accidente.

“También queremos que los funcionarios de ese tren, más de todos los proyectos ferroviarios, más los altos funcionarios de la Marina acudan a las cámaras para que puedan decirnos qué sucedió. Morena es opaco, protege, pero eso no es lo peor, sino que pueden seguir sucediendo este tipo de incidentes”, dijo.

El pasado 19 de enero, presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está de acuerdo con que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien fungió como supervisor de la obra, por el descarrilamiento de Tren Interoceánico, como solicitaron legisladores del PAN.

“Que se investigue todo, sí, aquí no sé cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, evidentemente, se revisa”, expuso.

Sin embargo, la titular del Ejecutivo dijo que el cargo de López Beltrán fue para supervisar las etapas de construcción, pero quienes fueron responsables de la parte técnica fueron los ingenieros.

Ese día, la mandataria también anunció que esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer el primer dictamen de las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

