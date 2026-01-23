La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer un primer dictamen sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente en el que fallecieron 14 personas, y aseguró que el gobierno federal busca brindar plena certeza a la población de que se trata de un transporte seguro antes de reanudar sus operaciones.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el avance de las investigaciones y las garantías de seguridad para los usuarios que utilizan de manera regular este sistema ferroviario como medio de transporte, ante la suspensión de corridas tras el accidente.

Sheinbaum señaló que la fiscal general de la República le informó que el dictamen preliminar será presentado en los próximos días, por lo que pidió esperar la información oficial sobre las razones que provocaron el siniestro.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico (07/01/2026).

“La próxima semana nos informó la fiscal general de la República que darán ya un primer dictamen de las razones por las cuales ocurrió este descarrilamiento. Hay que esperar su información”, expresó.

La presidenta explicó que, de manera paralela a la investigación ministerial, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha planteado que antes de reiniciar las operaciones del tren de pasajeros deberá cumplirse con un proceso de certificación.

Detalló que esta certificación podría incluir una revisión de carácter internacional, con el objetivo de atender posibles recomendaciones técnicas y fortalecer los estándares de seguridad en la vía férrea.

“Después del dictamen y de las investigaciones, particularmente para el tren de pasajeros, tendría que haber una certificación para el inicio nuevamente de las operaciones, incluso una certificación internacional, si así se requiere”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que estas medidas buscan garantizar que, una vez que el servicio sea reactivado, la población tenga la certeza de que el Tren Interoceánico opera en condiciones seguras y confiables.

“El objetivo es dar certeza a la población de que, en efecto, la vía es segura”, puntualizó.

