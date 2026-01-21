A casi un mes del Tren Interoceánico que dejó 14 personas fallecidas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que da seguimiento a quienes permanecen internadas en diversos hospitales de Oaxaca.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, aseguró que la atención médica se mantiene "de forma permanente y coordinación interinstitucional".

"Nuestro trabajo se guía por el respeto a los derechos humanos y la convicción de brindar un trato humano, sensible y digno en cada etapa del proceso", dijo Medina, quien visito el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, donde acompañó pacientes y a sus familias.

La mañana del martes, el subsecretario acudió al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, de ISSSTE, para dar seguimiento a la atención médica a las víctimas del descarrilamiento que ahí se atienden.

En el seguimiento también participan autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

