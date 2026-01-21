Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

A casi un mes delque dejó 14 personas fallecidas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que da seguimiento a quienes permanecen internadas en diversos hospitales de Oaxaca.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, aseguró que la atención médica se mantiene "de forma permanente y coordinación interinstitucional".

"Nuestro trabajo se guía por el respeto a los derechos humanos y la convicción de brindar un trato humano, sensible y digno en cada etapa del proceso", dijo Medina, quien visito el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, donde acompañó pacientes y a sus familias.

Lee también

La mañana del martes, el subsecretario acudió al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, de ISSSTE, para dar seguimiento a la atención médica a las víctimas del descarrilamiento que ahí se atienden.

En el seguimiento también participan autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]