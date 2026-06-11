A unas horas de que el Estadio Ciudad de México se convierta en el epicentro del futbol mundial, el país se alista para vivir un momento sin precedentes, con la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, que pondrá la mirada de todo el planeta sobre su territorio, ya que se convertirá en el primer recinto donde se abran tres ediciones del máximo torneo, después de lo vivido en 1970 y 1986.

Este capítulo será aún más especial justo por ese dato, un logro que refleja su pasión y tradición futbolera, que lo hacen inigualable, más allá de otras catedrales del balompié.

Para Vincenzo Iaquinta, exgoleador de la selección italiana, este reconocimiento es más que merecido para el icónico Coloso de Santa Úrsula.

En charla con EL UNIVERSAL Deportes, el exatacante destacó la importancia de México en el balompié global y alentó a la afición a disfrutar al máximo una magna celebración que promete ser inolvidable.

“México es uno de esos lugares donde el futbol se siente de verdad, en cada estadio y en cada calle. A los aficionados del mundo les diría que se preparen para una atmósfera única, porque ahí el futbol no es sólo un deporte, es pura pasión que se vive todos los días”, afirmó.

Iaquinta, quien se retiró en 2013 y recientemente visitó México como parte del recorrido del trofeo del Mundial, también se refirió a uno de los elementos más emblemáticos del torneo: la afición tricolor.

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“[México] es un país que ama al futbol de manera auténtica. Estoy seguro de que será un Mundial lleno de entusiasmo y pasión. Los aficionados marcan la diferencia. En México, se siente una energía especial, hacen que cada partido sea único”, concluyó Iaquinta, quien no tiene duda de que esta será la mejor sede en una histórica competencia, con tres países organizadores.

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