La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está de acuerdo que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien fungió como supervisor de la obra, por el descarrilamiento de Tren Interoceánico, como solicitaron legisladores del PAN, en días pasados.

“Que se investigue todo, sí, aquí no sé cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, evidentemente, se revisa”, expuso.

Sin embargo, la titular del Ejecutivo dijo que el cargo de López Beltrán fue para supervisar las etapas de construcción, pero quienes fueron responsables de la parte técnica fueron los ingenieros.

“Él jugo un papel honorífico en la revisión, más bien de los tiempos y de la construcción, evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren, pues estuvo a cargo de ingenieros. Entonces, si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren, los que en todo caso tendrían una responsabilidad”, aseguró.

Sheinbaum Pardo también informó que ésta o la próxima semana, la Fiscalía General de la República dará a conocer el primer dictamen de las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Estamos esperando que esta semana, más tarde la próxima semana, fue lo que nos dijo la fiscal general, estarán dando ya un primer dictamen en lo que hacen un dictamen final, pero en primer dictamen de la causa del accidente, con este primer dictamen de la causa del accidente, ya viene la reparación integral del daño para todas las personas que iban en el tren y se van a empezar a citar a cada una de ellas”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr