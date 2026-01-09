Cuernavaca, Mor.— Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó a 14 personas fallecidas, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, descartó que hayan detectado anomalías anteriormente en el tramo ferroviario y que será la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos, la que determine si hubo alguna incidencia.

“¿Detectaron anteriormente algún incidente, anomalía en este tramo ferroviario?”, se le preguntó en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“No, está de acuerdo con estándares internacionales, se construyó así. Es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos”, aseguró el secretario.

El secretario de Seguridad reconoció que a principios de 2026 no fue contratada una nueva seguridad privada para el Tren Interoceánico, ya que fue declarada desierta la licitación, por lo que se le amplió el contrato a la empresa anterior mientras se reinicia el proceso.

EL UNIVERSAL publicó este jueves que, además de que aún no tiene un seguro para los usuarios, el Tren Interoceánico arrancó el año sin seguridad privada que vigile y proteja a los pasajeros en estaciones, terminales y oficinas, ya que la licitación se declaró desierta.

En ese sentido, el secretario de Marina destacó que la seguridad es para controlar los accesos, pero que la vigilancia del Tren Interoceánico es responsabilidad de la dependencia federal.

“Sí, fue desierta la licitación de seguridad. Era seguridad privada, la que controla los accesos, pero en realidad la seguridad del tren la da la Secretaría de Marina desde siempre. Ya se hizo una ampliación del contrato de la empresa que lo tenía, la empresa se llama Sedecma”, informó.

“Esta empresa está, dio la seguridad el año pasado, se le amplió, de acuerdo con la ley, le puede ampliar el plazo por un mes más en tanto se reinicia, se hace nuevamente la licitación, porque no cumplieron con los requisitos que estábamos pidiendo”, informó, aunque no tenía a la mano el costo por el cual se amplió el contrato.

Sobre la investigación del incidente del Tren Interoceánico en la Línea Z en donde murieron 14 personas, el almirante detalló que se mantiene la cadena de custodia con personal de Marina y de la Fiscalía General de la República.

“Yo espero que la fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió y, pues, con toda la transparencia, colaborando con la fiscalía y con la agencia regular de transporte de febrero para determinar las causas y que se deslinden las responsabilidades que corresponda”.

Sobre el tiempo que le ha dado la fiscalía para conocer el dictamen, dijo que depende de la fiscalía y de los peritos, ya que éstos tienen que hacer un análisis completo.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) dar celeridad al caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado 14 personas fallecidas.

Sheinbaum Pardo insistió en que no es necesario que las víctimas se acerquen a bufetes de abogados.

“Hemos pedido a la fiscalía celeridad. Depende de ellos, de sus peritos, de las características de la investigación que están haciendo. De nuestra parte le hemos pedido que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita.

“Y lo que le hemos pedido a la fiscalía en particular es que pueda acelerarse la reparación integral del daño, porque, más allá de la causa en particular, pues es un tren que opera la Secretaría de Marina, pero es parte del gobierno de México y le corresponde una parte a la aseguradora y otra parte evidentemente al gobierno”, dijo la Mandataria.