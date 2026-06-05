El demócrata Xavier Becerra avanzó a las elecciones generales para gobernador de California el viernes, luego de presentarse como una opción experimentada para liderar el estado más poblado del país y suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom.

Becerra se apoyó en sus más de 35 años en cargos públicos, incluyendo los de fiscal general del estado y secretario de salud de Estados Unidos, para argumentar que era el candidato más cualificado en un grupo numeroso de aspirantes.

“El pueblo del gran estado de California, en la nación más grande del mundo, se ha pronunciado con fuerza y ​​orgullo”, declaró Becerra en un comunicado. “Jamás daremos marcha atrás. ¡Noviembre, allá vamos!”.

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Aún no estaba claro a quién se enfrentaría Becerra en las elecciones generales. Sus principales rivales se reducían al republicano Steve Hilton, un ex comentarista de Fox News respaldado por el presidente Donald Trump, y al demócrata Tom Steyer, un multimillonario activista climático que invirtió 215 millones de dólares de su propio dinero en su campaña.

Nacido y criado en Sacramento por padres inmigrantes mexicanos, Becerra tiene esposa y tres hijas. Ha declarado que los antecedentes migratorios de su familia reflejaron su campaña para gobernador, en la que inicialmente no logró obtener un apoyo sustancial antes de repuntar en los últimos meses.

Después de que uno de los principales aspirantes demócratas, el representante Eric Swalwell, fuera acusado de agresión sexual y se retirara de la contienda, Becerra aprovechó la oportunidad para consolidar el apoyo demócrata. Rápidamente obtuvo importantes respaldos de sindicatos y líderes legislativos latinos.

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Becerra se ha comprometido a mantener la posición del estado como principal antagonista del presidente Donald Trump. Como fiscal general, presentó más de 120 demandas contra la primera administración Trump sobre temas que abarcan desde la inmigración hasta la política climática.

El presidente también ha tenido un enfrentamiento con el estado por el prolongado recuento de votos. El jueves, Trump hizo acusaciones infundadas de fraude masivo, y el viernes los fiscales federales anunciaron la apertura de investigaciones sobre las denuncias de fraude electoral. Hilton pidió a California que limitara el voto por correo a quienes lo solicitaran, en lugar de enviarlo a todos los votantes registrados.

Durante la campaña, los rivales de Becerra cuestionaron su gestión como secretario de Salud durante la pandemia de Covid-19 y la crisis de menores migrantes no acompañados en 2021, cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Becerra era responsable de los albergues donde se alojaban. Algunos de estos albergues fueron criticados por tener condiciones de vida inadecuadas , y también hubo preocupación por la falta de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades sobre los patrocinadores con quienes se ubicaban algunos niños.

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Si resulta elegido, Becerra afirmó que declararía el estado de emergencia para hacer frente a los altos costes energéticos y la escasez de viviendas, y que congelaría las tarifas de los seguros de hogar.

Aunque California es uno de los estados más diversos del país, casi todos sus gobernadores han sido hombres blancos. Becerra sería el primer latino en ocupar el cargo desde finales del siglo XIX.

Newsom no pudo presentarse a un tercer mandato debido a la limitación de mandatos

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