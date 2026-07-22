El periodo vacacional para estudiantes de educación básica ya comenzó en la capital mexicana. Para muchos padres de familia, la llegada de este receso representa un reto importante al momento de planear actividades recreativas, especialmente cuando el presupuesto económico para salidas de ocio es limitado.

Ante esta situación, la Ciudad de México cuenta con recintos públicos y espacios de libre acceso que permiten disfrutar en familia sin afectar el bolsillo, promoviendo al mismo tiempo el aprendizaje y el acercamiento a la cultura local.

Miles de estudiantes en México comenzaron su descanso de verano, una etapa que invita a las familias a reconectar y disfrutar tiempo de calidad juntos. Foto: Pixabay

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Espacios imperdibles para visitar en la Ciudad de México con entrada libre

De acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y de plataformas especializadas en turismo y recomendaciones como TripAdvisor, existen diversos puntos dentro de la metrópoli diseñados para garantizar la diversión de niños y adultos mediante experiencias interactivas y contacto con la naturaleza:

Complejo Cultural Los Pinos: De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, este recinto ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec ofrece acceso totalmente gratuito. Los visitantes pueden recorrer extensas áreas verdes, conocer las antiguas residencias presidenciales y participar en talleres o actividades artísticas programadas para el público infantil.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, este recinto ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec ofrece acceso totalmente gratuito. Los visitantes pueden recorrer extensas áreas verdes, conocer las antiguas residencias presidenciales y participar en talleres o actividades artísticas programadas para el público infantil. Zoológico de Chapultepec: Según información oficial del Gobierno de la Ciudad de México, este tradicional espacio alberga especies emblemáticas como pandas gigantes y el lobo mexicano. Además, cuenta con el área Anfibium, un centro de conservación enfocado en la educación ambiental y el cuidado del ajolote.

Valle de Bravo, Puebla y San Miguel de Allende son algunos de los destinos donde se realizan campamentos de verano. (Foto: iStock)

Biblioteca Vasconcelos: De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este inmueble destaca por su arquitectura de estanterías flotantes que genera un entorno visualmente fascinante para los menores. El sitio integra un jardín botánico con más de 60 mil ejemplares de plantas y ofrece salas de lectura infantil de acceso libre.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este inmueble destaca por su arquitectura de estanterías flotantes que genera un entorno visualmente fascinante para los menores. El sitio integra un jardín botánico con más de 60 mil ejemplares de plantas y ofrece salas de lectura infantil de acceso libre. Bosque de Aragón: Según la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA), este parque urbano del oriente de la ciudad cuenta con áreas de juegos incluyentes, humedales para observación de aves y espacios dedicados a la recreación familiar sin requerir pago de admisión.

"La red de espacios públicos de la capital del país está acondicionada para brindar experiencias educativas y de esparcimiento de alta calidad, permitiendo que las familias accedan a la cultura y la naturaleza de forma equitativa durante los periodos de descanso escolar", destacan las guías oficiales de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México.

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