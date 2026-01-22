Cesar Alejandro Sepúlveda Arellano, alías "El Bótox", fue detenido este 22 de enero en un operativo conjunto del Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su captura dejó sin cabeza, por el momento, a "Los Blancos de Troya", grupo delictivo que compró a autoridades locales para mantener una extensa red de extorsión sobre limoneros y otras actividades comerciales.

Reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados en los Guacamaya Leaks dan cuenta del ascenso del capo, quien salió de prisión en 2018 tras ser inculpado por el asesinato del alcalde de Buenavista. Apenas tres años después, en diciembre de 2021, Sepúlveda afirmaba tener control de la policía de aquel municipio y de la policía estatal desplegada en la zona.

De acuerdo con los documentos, el líder criminal llegó a ordenar a través de Aureliano “N”, alias "El Talibán", que los policías bajo su control brindaran seguridad y escolta a diversos transportes que llevaban productos que controlaba para su venta, incluso autorizando la detención de vehículos para su revisión.

"El Bótox" mantenía el control de la comercialización de productos básicos como pollo y limón, así como de materiales reciclables, cigarros e incluso cerveza. Otro reporte, con fecha de noviembre de 2021, señala que, con la anuencia del entonces presidente municipal de Buenavista, Sergio Báez Torres, se le habría entregado el capo el control del basurero municipal.

El capo tejió una serie de alianzas con las autoridades, procurando sobornos a las diversas administraciones de autoridades en el territorio donde operaba. Un documento, fechado el 16 de diciembre de 2021, relata que "Perico" , colaborador de "El Bótox", informó que la policía estatal había detenido a un hombre bajo su cargo, El Chaparro, quien fue liberado tras una llamada con Efraín Orozco Ramírez, director de seguridad pública de Buenavista, el cual advirtió que sería más difícil tratar con la policía estatal.

Ante ello, "Perico" planteó reunir a la población para “expulsar” a la policía estatal. Al mismo tiempo, se acordó enviar alimentos a los policías como gesto de acercamiento y aprovechar la ocasión para presentar al comandante de la corporación y “comprarlo”, al igual que a un agente ministerial, a quien se le entregaron 2 mil pesos y dos botellas de whisky.

Un mes antes, "El Talibán" informó a Sepúlveda el arribo de 17 unidades de la Guardia Nacional y de la policía estatal, quienes asumirían la seguridad y el patrullaje en Buenavista. Durante este despliegue estuvo presente el secretario de seguridad pública del estado, quien, según los documentos, intentó que el presidente municipal de Buenavista firmara un acuerdo de mando único; aunque el edil se negó, algunos regidores sí lo firmaron, lo que derivó en el nombramiento de un nuevo director y subdirector de la policía municipal, ajenos al municipio. Ante este escenario, "El Bótox" instruyó buscar una “línea” con el personal recién llegado.

Utilizaban a población local

"Los Blancos de Troya", bajo el liderazgo de Alejandro Sepúlveda, jugaron un papel clave en la movilización de la población para realizar protestas y bloqueos carreteros que buscaban impedir el avance de carteles rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y autoridades.

Según un informe con fecha del 14 de julio de 2020, "El Bótox" hizo circular un mensaje en audio anunciando a la población de El Aguaje que sería "su nuevo patrón" y pidiendo que "aguanten y no digan quién y quién está conmigo", aparentemente refiriéndose al apoyo que recibían de la Policía de Michoacán y la Guardia Nacional.

Los reportes de julio de 2021 indican que el capo utilizaba a su hijo, César Alejandro Sepúlveda Valencia, alias “Cesarín”, para convocar a la población a realizar plantones y bloqueos carreteros en tramos de Apatzingán y Buenavista, como mecanismo de presión frente a autoridades.

Cerraron cerco sobre Sepúlveda

En los últimos años, las autoridades comenzaron a golpear el círculo cercano del capo. En octubre de 2023 fue detenido su hijo, César Alejandro Sepúlveda Valencia. En febrero de 2025 cayó su yerno, Gerardo “N”, alias "La Silla", junto con Joana “S”.

En julio fue capturado Cirilo “N”, alias "El Capi", hermano de "El Bótox" y considerado su segundo al mando. Días después, fue detenido "El Talibán", responsable de extorsiones y asesinatos en Tierra Caliente. Finalmente, el 1 de octubre de 2025, cayó Ramiro M. E., alias "El Fabuloso".

En agosto del año pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó a "El Bótox" por su posición dentro de los Cárteles Unidos.

