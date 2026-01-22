El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Carlos Alejandro N, un presunto generador de violencia identificado como “El Botox”, señalado como responsable de extorsiones sistemáticas contra productores de limón en Michoacán, así como de diversos homicidios, entre ellos el del líder limonero Bernardo Bravo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla, García Harfuch subrayó que, como ha sido la instrucción directa de la presidenta, el combate a la extorsión se mantiene como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México, particularmente en regiones donde este delito ha afectado de manera directa a sectores productivos estratégicos.

La detención de “El Botox” se llevó a cabo la mañana de este jueves como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.

García Harfuch detalló que las autoridades federales y estatales se encuentran en permanente comunicación con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, a fin de dar seguimiento puntual al caso y fortalecer las investigaciones en curso relacionadas con esta célula criminal.

"(...) estamos en permanente comunicación con el fiscal estatal Carlos Torres Peña, para esta detención de este sujeto, responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores, y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo", declaró.

Detención de "El Botox" fue hecha por una mujer

García Harfuch detalló que la detención de “El Botox” fue hecha por una mujer, en un “ejemplo” de colaboración entre las dependencias. Mencionó que este delincuente quiso escapar y se saltó el domicilio en el que se escondía.

Comentó que ya se llevaba mucho tiempo en la búsqueda de esta persona, además que previamente ya se habían dado detenciones de cercanos como una mujer que le llevaba la contabilidad.

El secretario de Seguridad descartó personas heridas en el operativo para detener a “El Botox”.

