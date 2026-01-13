Más Información

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), entre otras autoridades detuvieron a tres personas, aseguraron 36 armas de fuego, mil 68 cartuchos, 61 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, nueve vehículos y equipo táctico. Estas acciones corresponden al .

Los uniformados realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en las huertas de aguacate, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas de los municipios de Apatzingán, Aquila, Cuitzeo, Erongarícuaro, Morelia, Nuevo San Juan, Peribán, Queréndaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tangamandapio, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zinapécuaro, con el fin de brindar seguridad y confianza a trabajadores y productores.

Aseguran armas de fuego y un artefacto explosivo durante Plan Michoacán este martes 13 de enero de 2026. Foto: Especial
El informó que, del 10 de noviembre de 2025 al 12 de enero del 2026 se han detenido a 397 personas, asegurado 218 armas de fuego, 15 mil 478 cartuchos, 758 cargadores, 323 vehículos, 198 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 83 kilos de marihuana.

También han incautado 771 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 22 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitados.

En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República () y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aseguran armas de fuego y un artefacto explosivo durante Plan Michoacán este martes 13 de enero de 2026. Foto: Especial
