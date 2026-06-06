Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), detuvieron a tres sujetos por el delito de robo agravado en pandilla, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

A través de su cuenta de X, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho informó que a los detenidos, identificados como Miguel “N”, Michelle Adrián “N” y Miguel Ángel “N”, se les relaciona con 15 indagatorias por robo a casa habitación en la CDMX y el Estado de México.

“Se les relaciona con 15 carpetas de investigación por robo a casa habitación ocurridos en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras y en el municipio de #Tlanepantla, en el Estado de México; también, están vinculados con la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la Ciudad”, indicó.

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La SSC detalló que las aprehensiones se realizaron en seguimiento a varias carpetas de investigación por delitos contra la salud en la alcaldía Azcapotzalco y 15 más por robo a casa habitación en distintas alcaldías, una de ellas en el presente año.

Precisó que tras ubicar la zona de movilidad de los hombres, el pasado 04 de junio, en las calles de la colonia Chalma de Guadalupe, de la alcaldía Gustavo A. Madero, los policías cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de los sujetos de 21, 29 y 52 años de edad, quienes fueron trasladados al Reclusorio Norte.

La secretaría informó que el hombre de 52 años de edad tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026 y por lesiones por disparos de arma de fuego 2025.

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En tanto, el sujeto de 21 años de edad cuenta con una presentación al Ministerio Público por el delito de robo a transeúnte con violencia.

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