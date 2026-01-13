Más Información

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

Transportistas inician bloqueos en Edomex; protestan por presuntas extorsiones y abusos en operativos de tránsito

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

Al ser cuestionada sobre si existen avances en los procesos de extradición de Tomás Zerón de Lucio y Andrés Roemer, ambos en Israel y considerados prófugos de la justicia mexicana, la presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República () está poniendo especial énfasis en los casos de extradición.

Durante su conferencia, la Mandataria indicó que la titular de la FGR, , está poniendo "énfasis" en los expedientes de extradición, aunque será la propia fiscal quien dé mayores detalles sobre los avances.

La Presidenta subrayó que su gobierno mantiene coordinación con la FGR para atender los procesos legales pendientes en el extranjero.

“Sí, lo está viendo la Fiscal, nos lo informó, lo está viendo, y bueno, ya ella tiene que dar mayor información, pero en todos los casos de extradición está poniendo particular énfasis la Fiscal”, expresó Sheinbaum.

mahc/apr

