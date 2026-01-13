Más Información
Al ser cuestionada sobre si existen avances en los procesos de extradición de Tomás Zerón de Lucio y Andrés Roemer, ambos en Israel y considerados prófugos de la justicia mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está poniendo especial énfasis en los casos de extradición.
Durante su conferencia, la Mandataria indicó que la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, está poniendo "énfasis" en los expedientes de extradición, aunque será la propia fiscal quien dé mayores detalles sobre los avances.
La Presidenta subrayó que su gobierno mantiene coordinación con la FGR para atender los procesos legales pendientes en el extranjero.
“Sí, lo está viendo la Fiscal, nos lo informó, lo está viendo, y bueno, ya ella tiene que dar mayor información, pero en todos los casos de extradición está poniendo particular énfasis la Fiscal”, expresó Sheinbaum.
