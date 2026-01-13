La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que debe haber un sistema de salud universal con el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “la atención ha mejorado” y acusó que en el sexenio el expresidente priista Ernesto Zedillo se descentralizó el servicio de salud, mientras que con Carlos Salinas de Gortari la educación.

“En realidad lo que fue ocurriendo es que cada vez había menos recursos y cada vez peores servicios principalmente de salud, en educación no fue tan problemático, pero en salud sí. En salud, realmente, comenzó a disminuir la atención a la salud.

“Se inventó Fox el famoso Seguro Popular, que en realidad, como decía el presidente López Obrador, ni era seguro ni era popular (...)”, declaró.

Acusó que en el periodo neoliberal “se construyeron” hospitales pero nunca operaron, hasta que el expresidente López Obrador decidió federalizar los servicios de salud.

Destacó acciones en salud como el fortalecimiento del ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar; Rutas de a Salud; construcción de quirófanos y hospitales; y formación de médicos especialistas, entre otras.

“La atención ha mejorado”, dijo al exponer que el IMSS aumentó en 60% las cirugías de 2018 a 2025.

Comentó que en Reino Unido también hay tiempos de espera de cierto tipo que son programadas.

“Lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

IMSS: El Seguro Popular nunca atendió a nadie

Zoé Robledo, titular del IMSS, declaró que el Seguro Popular nunca atendió a nadie, pues “era una forma de financiar a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados”.

Robledo explicó que los estados solicitaban la construcción de un hospital.

“El Seguro Popular nunca atendió a nadie, eso hay que dejarlo muy claro. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una forma de financiar a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados.

“Ya fuera por asignación directa o por licitación, las empresas licitaban con tiempos y montos imposibles de alcanzar, y casi casi al día siguiente de que se daba el fallo de la licitación, empezaban a pedir más tiempo o más dinero para concluir la obra. Se empezaban algunas de estas construcciones, y cuando esto no se daba favorablemente, iniciaban los litigios”, refirió.

Zoé Robledo acusa “cementerio de elefantes blancos en obra negra”

Robledo acusó que en gobiernos pasados al del expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo un “cementerio de elefantes blancos en obra negra” con 90 hospitales que estaban detenidos en su construcción.

Indicó que el IMSS tuvo que rescatar construcciones en los estados, por necesidad para la atención de los y las derechohabientes con la integración al IMSS-Bienestar.

