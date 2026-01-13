La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población a mantener acciones de autocuidado por la persistencia de lluvias y bajas temperaturas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en varias regiones del país.

Indicó que, durante las próximas horas, la interacción del frente frío número 27 con un canal de baja presión va a generar condiciones de lluvia intensa y un descenso marcado en las temperaturas.

Amanece este 13 de enero de 2026, la capital con la doble alerta por las bajas temperaturas. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

También se anticipa la presencia de chubascos y lluvias fuertes en el sureste y la Península de Yucatán, con precipitaciones particularmente intensas en Veracruz.

Asimismo, la masa de aire polar asociada a este sistema mantendrá un ambiente de frío a muy frío durante las mañanas y noches en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se espera caída de nieve o aguanieve en estas zonas

La CNPC exhortó a los habitantes de ciudades como Xalapa, Ciudad de México, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey y del Estado de México.

Así como de las zonas montañosas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Chiapas, para que extremen precauciones ante la formación de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.

La segunda tormenta de la temporada mantendrá condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, además de lluvia en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

De manera paralela, se registrará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz.

Recomendaciones ante situación climatológica en México

En un comunicado la CNPC resaltó que es fundamental evitar el cruce de cauces de ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo; si se habita en zonas de ladera o con riesgo de inundación, es necesario identificar las rutas de evacuación.

Subrayó que se debe mantener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes y suministros básicos, así como seguir las indicaciones de las autoridades de su localidad.

La CNPC convocó a la ciudadanía a emplear el método de vestimenta por capas para retener el calor corporal y cubrir nariz y boca, con el fin de resguardar el sistema respiratorio de las ráfagas heladas.

