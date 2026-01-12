Como cada mes, Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta edición, correspondiente a diciembre de 2025, muestra qué secretarios destacaron en medios, quiénes recibieron críticas, qué temas dominaron sus agendas y quiénes pasaron desapercibidos.

Los destacados

1. Omar García Harfuch (SSPC)

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana cerró el año como líder indiscutible en cobertura mediática. Su trabajo al frente de la estrategia de seguridad del gobierno federal sigue haciendo eco en los medios de comunicación. El 58% de sus temas estuvieron relacionados con detenciones realizadas por la SSPC. Informó que fue capturado Gustavo “N”, integrante de Los Beltrán Leyva; también operadores financieros de Los Chapitos en Zapopan, Jalisco; la exasesora de Genaro García Luna, María Vanessa “N”, entre otros presuntos criminales. Frente al supuesto coche bomba que estalló en Coahuayana, Michoacán, descartó que se haya tratado de un acto terrorista y refrendó su compromiso en continuar con las averiguaciones.

2. Marcelo Ebrard (Economía)

Con 64% de su cobertura positiva, su tema más mediático fue la presentación del Paquete Arancelario del Plan México, cuyo fin es proteger 350 mil empleos nacionales ante el acelerado crecimiento de importaciones. El 42% de sus reflectores hicieron referencia a este tema. En conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum recordó que Marcelo es pieza clave en la renegociación formal del T-MEC, agendada para este año. Se reunió con integrantes del CCE, así como con empresarios del Consejo de Empresas Globales. Aseguró que, pese a las acciones del gobierno estadounidense, la revisión del tratado sigue avanzando por buen camino, por lo que “México debe cerrar la ventana de la incertidumbre”. Asistió al Innovafest Latam 2025 con el objetivo de firmar un convenio de financiamiento para proyectos emprendedores. Estuvo también en la Feria del Libro de Guadalajara, promoviendo el sello “Hecho en México”. Celebró que la edición 2025 de El Buen Fin superó las expectativas, con 292 mil millones de pesos.

3. Marath Bolaños (STPS)

El secretario del Trabajo sorprendió al ser el tercer actor con mayor cobertura positiva durante diciembre, principalmente por sus previsiones para el año que comienza. El 68% de su cobertura hizo referencia al anuncio del incremento al salario mínimo a partir del 1 de enero, con aumentos de 13% en zona general y 5% en la frontera. Dio a conocer que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales será de manera paulatina —dos horas por año—, comenzando en mayo de 2026 y concluyendo en 2030. Presentó el nuevo certificado para agroexportadores de Michoacán que hace obligatorio el registro formal ante el IMSS de los productores de aguacate. También dijo que trabaja de la mano de Zoé Robledo para sancionar a las empresas que despiden a sus trabajadores en diciembre con la finalidad de recontratarlos en enero. Firmó la resolución definitiva de la huelga histórica de la mina de Cananea, tras casi dos décadas de conflicto. Una vez aprobada la Ley Silla, anunció que se aplicarán multas de 271 mil pesos a empresas que incumplan con esta nueva ley. Para cerrar, asistió al último informe de labores de Francisco Cervantes como presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

4. Raquel Buenrostro (SFP)

Las labores de la secretaria Anticorrupción dieron fruto en diciembre. El 34% de sus temas se enfocaron en el caso de Tonatiuh Márquez, exdirector de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien fue removido de su cargo por presuntos actos de corrupción que ya investiga la dependencia. Informó que fueron sancionadas dos empresas con multas superiores a los 4.5 millones de pesos por proporcionar información falsa e incumplir contratos vinculados al Tren Maya, el IMSS y la CAEM. También dio a conocer que fue cancelada la compra por parte de Birmex de un lote de medicinas, esto tras detectar actos de corrupción que comprometían 13 mil millones de pesos del erario.

Los rezagados

1. Mario Delgado (SEP)

Aunque 45% de sus notas fueron positivas, 49% negativo pesó más debido a protestas de padres de familia y su pleito con Marx Arriaga. Su tema más relevante, con 18%, fue la manifestación organizada por familiares y amigos de un estudiante del CETI 56, quien resultó con problemas de salud debido al bullying y agresiones que recibió en su escuela. En la mañanera, anunció la construcción de nuevas preparatorias en Yucatán y Guanajuato para 2026, y la modernización del sistema DGETI. Firmó la “Declaración de Cuernavaca” con 174 universidades para integrar la ciencia y la innovación de la educación superior en las decisiones públicas y el crecimiento económico. Informó que la SEP alcanzó 68% de la meta en evaluaciones de salud escolar. Marx Arriaga, director de Materiales Educativos, lo acusó de “privatizar la educación” por permitir la revisión de libros de texto a cargo del Cinvestav. Ante estos señalamientos, la presidenta Sheinbaum Pardo defendió al secretario de Educación.

2. Jesús Antonio Esteva (SICT)

Fue beneficiado por la coyuntura vacacional. Pese a tener una amplia cobertura total, rebasó la línea de los negativos efectivos debido a las protestas de pilotos aviadores, quienes exigieron a la SICT intervenir ante la contratación de tripulaciones extranjeras en aerolíneas nacionales. El 23% de sus reflectores se enfocaron en este tema. Acompañó a Claudia Sheinbaum en la inspección del nuevo modelo de centros infantiles en Ciudad Juárez, Chihuahua, para validar el cumplimiento de los compromisos de obra pública. Adelantó que la inauguración del Tren El Insurgente será en el primer mes de 2026. También dijo que el gobierno federal invertirá 67.2 millones de pesos en la construcción del CBTIS 304 en Querétaro.

3. Raymundo P. Morales (Semar)

El secretario de Marina registró el balance negativo más alto de diciembre. Esto derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, así como del desplome de una aeronave de la Semar en Galveston, Texas. Ambos accidentes le generaron más de 40% de sus negativos. En sus positivos, el almirante reveló que elementos de la Marina abatieron a El Pichón, segundo al mando de El Chapo Isidro, en Sinaloa. También destacó diversos aseguramientos por parte de la dependencia. Arrancó con el Operativo Salvavidas Invierno 2025 para garantizar la seguridad en playas turísticas durante la temporada vacacional. Para finalizar, en Oaxaca, dio inicio a un programa de construcción naval para armar patrullas oceánicas de clase Yucatán.