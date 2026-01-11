Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un cambio de horario en su conferencia matutina “Mañanera del Pueblo” de este lunes 12 de enero de 2026. “Este lunes 12 de enero, la conferencia de prensa cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am”, informó la titular del Ejecutivo en sus redes sociales.

La presidenta no dio detalles de por qué la conferencia no está programada para iniciar a las 7:30, como de costumbre.

El viernes en gira de este fin de semana en Guerrero, Sheinbaum Pardo reveló que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente tener una comunicación directa con las autoridades estadounidenses, y en caso de ser necesario una llamada telefónica con el presidente de ese país, Donald Trump.

Lo anterior se da en medio de las amenazas que ha hecho su homólogo estadounidense para hacer operaciones en el territorio nacional contra los cárteles mexicanos. La nueva llamada sería la número 15.

Este lunes 12 de enero, la conferencia de prensa cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am. pic.twitter.com/ssRq7OEcai — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

